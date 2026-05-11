Η Ευρώπη είναι δική μας: Τεράστιος ο ανταγωνισμός των Big-5

Μετά τον ΠΑΟΚ που έκανε την αρχή, ακολούθησε ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και όπως ελπίζουν πολλοί, θα τα καταφέρει και ο Παναθηναϊκός, ώστε τέσσερις Ελληνικές ομάδες να είναι φέτος στο Final 4 ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ, όπου ήδη έχουμε δύο τελικούς (χαμένους φευ από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ) και δεν αποκλείεται η ελληνική παρουσία να γίνει τετραπλή!

Είναι πολύ πιθανό να έρθει ξανά στην Ελλάδα η EuroLeague, με την Ελλάδα να έχει πανηγυρίσει δύο ακόμα τελικούς στο FIBA Europe Cup και στο Βasketball Champions League, χαμένους έστω, από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Μόνο στο φετινό EuroCup μας έλειψε η διάκριση, δεν τα κατάφερε ο Αρης (ούτε ο Πανιώνιος).

Θυμίζουμε πως δύο φορές μόνο στα χρονικά των ευρωπαϊκών Κυπέλλων είχαμε 4 ελληνικές ομάδες σε Final 4, to 1993-’94 (από τους Big-5 δεν τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός) και πέρυσι που έλειπε ο Άρης.

Η δυναμική στο μπάσκετ τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή με τους πέντε μεγάλους να επενδύουν όσο ποτέ άλλοτε.

Ισχυροί οικονομικοί παράγοντες έχουν αναλάβει τις τύχες των ομάδων, όπως τα αδέλφια Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τον Παναθηναϊκό (διαδεχθείς τον πατέρα του Παύλο και τον θείο του Θανάση), τα αδέλφια Μάκης και Βαγγέλης Αγγελόπουλος την ΑΕΚ και πιο πρόσφατα ο Αριστοτέλης Μυστακίδης τον ΠΑΟΚ και ο Ρίτσαρντ Σιάο τον Άρη, με στόχο να «αναστήσουν» το μπάσκετ της συμπρωτεύουσας.

Άπαντες επένδυσαν σε μεγάλα και συγχρονα γήπεδα και έτσι είδαμε το κλειστό στο ΟΑΚΑ «Νίκος Γκάλης» να εκμισθώνεται και να εκσυγχρονίζεται από τον Παναθηναϊκό (Telekom Center Athens 19.443 θέσεων), το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 12.349 θεατών να εκμισθώνεται ομοίως από τον Ολυμπιακό και να ξεκινούν έργα ανακαίνισης, όπως είχε κάνει πρώτη η ΑΕΚ με τo Ολυμπιακό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων (9.327 θέσεις). Ο Άρης παίζει πάντα στο «Nick Galis Hall» το γνωστό μας Αλεξάνδρειο Μέλαθρο (χωρητικότητα: 5.138 θέσεων) και ο ΠΑΟΚ στο ιδιόκτητο PAOK Sports Arena (χωρητικότητα: 8.500), ενώ ετοιμάζει υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο στην Πυλαία.

Συναγωνισμός και επενδύσεις (με την απαραίτητη οπαδική αντιπαλότητα στα ύψη) που πολλές φορές ξεπερνάει και το ποδόσφαιρο. Κι ας είναι εκεί ακόμα μεγαλύτεροι οικονομικοί παράγοντες (Μαρινάκης, Αλαφούζος, Ηλιόπουλος, Σαββίδης, Καρυπίδης) με διαδοχικές ευρωπαϊκές επιτυχίες όλων τους (ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της Ελλάδας) και με εξίσου μεγάλες επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο με τα γήπεδα (Αγιασοφιά, Βοτανικός, Νέα Τούμπα, επέκταση Καραϊσκάκη) όσο και στα προπονητικά κέντρα (Ρέντη, Σεραφίδειο, Καλαφάτης, ΠΑΟΚ σε Θέρμη).

Μέσα σε ένα τέτοιο πολωτικό κλίμα, με πέντε «ελέφαντες» να μάχονται για τα πάντα, είναι σίγουρο πως τα «μυρμήγκια» υποφέρουν!

Και πόσες ελπίδες να έχει μια μικρομεσαία ομάδα της Αθήνας ή ακόμα χειρότερα μία επαρχιακή, καλή ώρα ο Προμηθέας; Που πάλι καλά να λέμε μπόρεσε και έφτασε στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ, έφτασε μέχρι τη 2η θέση στην Α1, ήταν φιναλίστ Κυπέλλου δύο φορές και του Σούπερ Καπ ακόμα δύο, έχοντας παράλληλα και τρεις παρουσίες στα ημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Με τα τωρινά δεδομένα, έφτασε στο ταβάνι του.

Εν αναμονή νέων εξελίξεων στο ευρωπαϊκό μπάσκετ με την είσοδο του ΝΒΑ (διοργάνωση που ενδιαφέρει την ΑΕΚ), ιδού οι ευρωπαϊκές διακρίσεις (τουλάχιστον στους «4») του μπασκετικού μας Βig 5:

Παναθηναϊκός: 8 τρόπαια (μέχρι στιγμής) - 18 ή 19 παρουσίες (1968-’69, ’72, ’82, ’94, ’95, ’96, ’96, ’98, ’00, ’01, ’02, ’05, ’07, ’09, ’11, ’12, ’24, ’25 και ίσως ’26).

Ολυμπιακός: 4 τρόπαια (μέχρι στιγμής) - 17 παρουσίες (1978-’79, ’94, ’95, ’97, ’99, ’09, ’10, ’12, ’13, ’13, ’15, ’17, ’22, ’23, ’24, ’25, ’26).

ΑΕΚ: 4 τρόπαια - 11 παρουσίες (1965-’66, ’68, ’70, ’98, ’00, ’01, ’18, ’19, ’20, ’25, ’26).

Άρης: 3 τρόπαια - 10 παρουσίες (1984-’85, ’88, ’89, ’90, ’93, ’94, ’97, ’99, ’03, ’06).

ΠΑΟΚ: 2 τρόπαια - 8 παρουσίες (1989-’90, ’91, ’92, ’93, ’94, ’96, ’25, ’26).