Χανταϊός: Χωρίς χρονοτριβή η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου- Επιβάτες σε καραντίνα, σε εξέλιξη η ιχνηλάτηση

Η εκκένωση του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα Χανταϊού, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 24 ώρες από την άφιξή του στην Τενερίφη την Κυριακή (10/5), διαφορετικά ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση ημερών ή ακόμη και εβδομάδων λόγω κακοκαιρίας, όπως προειδοποίησαν σήμερα, Παρασκευή (8/5) οι αρχές των Καναρίων Νήσων.

Το πλοίο με ολλανδική σημαία, που ταξίδευε από την Αργεντινή προς το Πράσινο Ακρωτήριο, αναμένεται να φτάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος μέσα στο Σαββατοκύριακο. Εκεί θα ενεργοποιηθεί «μια πρωτοφανής επιχείρηση» για την υποδοχή, αξιολόγηση και επαναπατρισμό των 149 επιβατών και μελών πληρώματος που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο.

Ωστόσο, η επιχείρηση περιπλέκεται πλέον από τις μεταβολές του καιρού.

«Το μοναδικό χρονικό παράθυρο που έχουμε για να πραγματοποιήσουμε την επιχείρηση είναι περίπου από το μεσημέρι της Κυριακής μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες από τη Δευτέρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής κυβέρνησης, Αλφόνσο Καμπέγιο.

«Διαφορετικά, το πλοίο θα πρέπει να αποχωρήσει και θεωρητικά δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί νέα επιχείρηση πριν από τα τέλη Μαΐου», πρόσθεσε, επικαλούμενος ισχυρούς ανέμους και θαλασσοταραχή.

Αυστηρά μέτρα υγειονομικής προστασίας

Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη περίπου το μεσημέρι της Κυριακής. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ της ισπανικής κυβέρνησης και των τοπικών αρχών, αποφασίστηκε ότι δεν θα δέσει στο λιμάνι αλλά θα παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά του λιμανιού της Γκραναντίγια, στα νοτιοανατολικά του νησιού.

Οι επιβάτες θα αξιολογηθούν ιατρικά πάνω στο πλοίο και δεν θα έρθουν σε επαφή με τον τοπικό πληθυσμό κατά τη μεταφορά τους είτε για επαναπατρισμό είτε στην περίπτωση των 14 Ισπανών επιβατών για μεταφορά σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε υποχρεωτική καραντίνα.

«Πρόκειται για μια πρωτοφανή επιχείρηση που αφορά διεθνή υγειονομικό συναγερμό και εμπλέκει 23 χώρες», δήλωσε η υπουργός Υγείας της Ισπανίας, Μόνικα Γκαρσία. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι οι πολίτες που δεν είναι Ισπανοί και δεν χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη θα επαναπατριστούν ακόμη και αν εμφανίζουν συμπτώματα Χανταϊού.

«Θα εφαρμοστούν όλα τα διεθνή πρωτόκολλα και τα αυστηρά μέτρα υγειονομικής προστασίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής όλοι οι επιβάτες ήταν ασυμπτωματικοί όταν αναχώρησαν από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) στέλνει ειδικό προσωπικό στα Κανάρια Νησιά και σχεδιάζει τη μεταφορά των Αμερικανών επιβατών πίσω στις ΗΠΑ με ειδική πτήση charter, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το CNN.

Στο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν περίπου 17 Αμερικανοί πολίτες, σύμφωνα με την εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Η επικείμενη άφιξη του πλοίου έχει προκαλέσει ανησυχία στα Κανάρια Νησιά. Ο περιφερειακός πρόεδρος Φερνάντο Κλαβίχο είχε αντιταχθεί στην είσοδο του πλοίου στο λιμάνι της Γκραναντίγια και έπεισε την κεντρική κυβέρνηση να παραμείνει αγκυροβολημένο ανοιχτά.

Πέντε πολιτείες – η Αριζόνα, η Καλιφόρνια, η Τζόρτζια, το Τέξας και η Βιρτζίνια – παρακολουθούν ήδη επτά επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα από το πλοίο. Σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους, κανείς τους δεν εμφανίζει συμπτώματα.

Αργότερα δήλωσε ότι έχει καταρτιστεί σχέδιο ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο ο χρόνος και οι επαφές των επιβατών κατά την παραμονή τους στην Τενερίφη.

«Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι κανείς δεν θα αποβιβαστεί από το πλοίο αν το αεροπλάνο του δεν βρίσκεται ήδη στον διάδρομο απογείωσης», δήλωσε χαρακτηριστικά.

ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστήριξε ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, καθώς το συγκεκριμένο στέλεχος Χανταϊού μεταδίδεται μόνο μέσω «πολύ στενής επαφής» και δεν εξαπλώνεται όπως ο Covid-19.

«Είναι ένας επικίνδυνος ιός, αλλά κυρίως για το άτομο που έχει μολυνθεί. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ, Κρίστιαν Λίντμαϊερ.

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές σε τέσσερις ηπείρους προσπαθούν να εντοπίσουν και να παρακολουθήσουν επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το πλοίο πριν εντοπιστεί η επιδημία.