Νέες προσλήψεις γιατρών στην 6η ΥΠΕ: Νοσοκομεία, Ψυχική Υγεία και ΠΦΥ στο πρόγραμμα- Η λίστα με τις θέσεις

Ενίσχυση για την 6η Υγειονομική Περιφέρεια φέρνει η απόφαση που υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, από το Υπουργείο Υγείας. Συνολικά 230 θέσεις προκηρύσσονται για τη συγκεκριμένη ΥΠΕ, κατανεμημένες ως εξής:

220 θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ για τα δημόσια νοσοκομεία της περιοχής

9 θέσεις στις δομές Ψυχικής Υγείας (ΠΕΔΥΨΥ)

1 θέση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η οποία ενισχύεται οικονομικά μέσω του επιμισθίου που χορηγεί το φιλανθρωπικό ίδρυμα «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION»



Το εθνικό πλαίσιο

Οι θέσεις της 6ης ΥΠΕ εντάσσονται στη συνολική προκήρυξη 1.131 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων, που στοχεύει στην ενίσχυση των υγειονομικών δομών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Από το σύνολο των εθνικών προκηρύξεων:

1.026 θέσεις αφορούν νοσοκομεία του δημόσιου συστήματος υγείας

63 θέσεις κατευθύνονται σε δομές Ψυχικής Υγείας

42 θέσεις προορίζονται για φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε νησιωτικές περιοχές, με την οικονομική στήριξη της «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION»



Πώς και πότε υποβάλλονται αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. Η προθεσμία υποβολής ξεκινά στις 25 Μαΐου 2025 στις 12:00 και λήγει στις 15 Ιουνίου 2025 στις 12:00.