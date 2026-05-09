ΑΕΚ για στέψη: Η 11η μεγάλη στιγμή στην Ευρώπη

Η ΑΕΚ με εμφάνιση για σεμινάριο στην Μπανταλόνα απέναντι στη Μάλαγα, έριξε στο καναβάτσο την Ουνικάχα και πήρε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό του Basketball FIBA Champions League (9/5 - 9μ.μ.)). Στον τελικό απέναντι στη Ρίτας η Ένωση για το τέταρτο ευρωπαϊκό.

Αυτή θα είναι η έβδομη παρουσία του Δικεφάλου σε τελικό διεθνούς διοργάνωσης, με το ποσοστό κατακτήσεων να είναι 4/6.

Μάλιστα, αυτός θα είναι ο τρίτος τελικός της ΑΕΚ σε δέκα χρόνια στο Basketball Champions League.

Αναλυτικά οι τελικοί της Ένωσης:

1968, Κύπελλο Κυπελλούχων: ΑΕΚ – Σλάβια Πράγας 89-82

1998, EuroLeague: Κίντερ Μπολόνια – ΑΕΚ 58-44

2000, Κύπελλο Σαπόρτα: ΑΕΚ – Κίντερ Μπολόνια 83-76

2018, BCL: Μονακό – ΑΕΚ 94-100

2019, Διηπ.κό: ΑΕΚ - Φλαμένγκο 66-70

2020, BCL: Μπούργος – ΑΕΚ 85-74

2026, BCL: ΑΕΚ – Ρίτας (9/5, 21:00)

Ολες οι διακρίσεις της (11 συνολικά) τούλαχιστον μέχρι τα ημιτελικά μιας διοργάνωσης

1 Διηπειρωτικό Κύπελλο: 2019.

2 Κύπελλα Κυπελλούχων Ευρώπης (Σαπόρτα): 1968, 2000. Στα Ημιτελικά: 1970

1 Μπάσκετμπολ Τσάμπιονς Λιγκ: 2018. Φιναλίστ: 2020. Ημιτελικά: 2025. Στον τελικό 2026.

Ο Ευρωλίγκα: Φιναλίστ: 1998. Ημιτελικά: 2001, 1966.

Τα τρία τρόπαια

Η αρχή για τον Δικέφαλο έγινε στις 4 Απριλίου του 1968 στο Καλλιμάρμαρο, όταν νικώντας με 89-82 τη Σλάβια Πράγας κατέκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης.

Πέρασαν 32 χρόνια για να γευτεί ξανά την κατάκτηση ενός τροπαίου και το πέτυχε στη Λωζάνη το 2000. Επικράτησε της Μπολόνια 83-76 στον τελικό του Κυπέλλου Σαπόρτα και διπλασίασε της ευρωπαϊκές της επιτυχίες.

Το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ΑΕΚ ήρθε και πάλι επί ελληνικού εδάφους. Το 2018 ούσα οικοδέσποινα του Final Four στο ΟΑΚΑ υπέταξε τη Μονακό με 100-94 στον τελικό.

Τα ευρωπαϊκά τρόπαια της ΑΕΚ

1968: Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης

2000: Κύπελλο Σαπόρτα

2018: BCL

Το 2019 Το τουρνουά του Διηπειρωτικού Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης 2018 αποτέλεσε την 28η σχετική διοργάνωση. Διεξήχθη καθυστερημένα το Φεβρουάριο του 2019 υπό την μορφή φάιναλ φορ με δύο ζεύγη ημιτελικών, μεγάλο και μικρό τελικό. Νικήτρια η ΑΕΚ.