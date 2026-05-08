Τέλος στην ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών: Απαγόρευση σε ανήλικους και ασφαλιστική κάλυψη

Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι παραβάσεις και τα συνεχή ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια, μετά και το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (07/05) στον Ασπρόπυργο, με τον 12χρονο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα και δίνει μάχη για τη ζωή του στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Αγλαΐα Κυριακού».

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν σύντομα, τα ηλεκτρικά πατίνια θα αποτελέσουν παρελθόν για τους ανήλικους ενώ θα αυστηροποιηθούν οι κανόνες και για τη χρήση τους από ενήλικες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και όσα έχει αναφέρει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξετάζεται αρχικά η καθολική απαγόρευση χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών σε οδηγούς κάτω των 18 ετών.

Δεύτερον, η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για αστική ευθύνη, καλύπτοντας τον οδηγό τόσο σε περίπτωση που τραυματιστεί ο ίδιος αλλά και αν τραυματίσει κάποιον άλλον.

Τρίτον, επιβολή προστίμων στους παραβάτες καθώς και στις εταιρείες ενοικίασης αυτών των πατινιών.

Παράλληλα, θα υπάρχει «κόφτης ταχύτητας» στα πατίνια, αλλά στην περίπτωση που κάποιος το «πειράξει» προκειμένου να κινείται ταχύτερα, θα προβλέπεται επίσης πρόστιμο.

Μεταξύ άλλων, εξετάζεται να επιτρέπεται η κυκλοφορία των πατινιών μόνο σε μικρούς δρόμους, όπου το όριο ταχύτητας είναι τα 30 χιλιόμετρα την ώρα αλλά και να υπάρξει τρόπος ταυτοποίησης του οχήματος, όπως για παράδειγμα μία πινακίδα κυκλοφορίας ενώ όσον αφορά τους οδηγούς, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παίρνουν κάποια πιστοποίηση ικανότητας οδήγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, μέσα στο 2025 προσήλθαν (σ.σ. σε νοσοκομεία) 400 παιδιά από ατυχήματα με πατίνι.