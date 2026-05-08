Ηράκλειο: Η στιγμή που γυναίκα δέχεται άγρια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό έλαβε χώρα σε κατάστημα εστιάσης στο Ηράκλειο, όταν μία γυναίκα δέχθηκε βίαιη και απρόκλητη επίθεση από τον πρώην σύντροφό της.

Όπως φαίνεται από το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το cretalive.gr, ο πρώην σύντροφος φαίνεται να ακολουθεί την γυναίκα εντός της καφετέριας και στη συνέχεια την άρπαξε από το σβέρκο, ενώ δε δίστασε να την ρίξει στο πάτωμα και στη συνέχεια να την σύρει.

Η γυναίκα έκανε συνεχείς εκκλήσεις για βοήθεια, μέχρι που ο δράστης την άφησε να φύγει. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν άμεσα την αστυνομία, όμως ο πρώην σύντροφος είχε διαφύγει.

Λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε επί της λεωφόρου 62 Μαρτύρων από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έτυχε να βρίσκεται στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Οι υπάλληλοι της καφετέριας έδειξαν στον αστυνομικό το βίντεο καθώς γνώριζαν την ιδιότητα του. Ο αστυνομικός βγήκε στο δρόμο για να αναζητήσει τον άνδρα και έτσι τον αναγνώρισε και τον συνέλαβε από κοινού με τους αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ που στο μεταξύ είχαν φθάσει στο σημείο.