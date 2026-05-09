Ο Φειδιππίδης στο «17ο Μονοπάτι Παρνασσού»

Σε δυο σημαντικές ανοιξιάτικες διοργανώσεις ορεινού τρεξίματος, το 17ο «Μονοπάτι Παρνασσού» και το «TIHIO RACE 2026» συμμετείχε ομαδικά ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.Α.Χ.) «Φειδιππίδης» με μαζική συμμετοχή των μελών του Συλλόγου που τους αρέσει να απολαμβάνουν το τρέξιμο στο βουνό αυτή την περίοδο του χρόνου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία του «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ» και στο ορεινό τερέν.

Το 17ο «Μονοπάτι Παρνασσού» διεξήχθη το Σαββατοκύριακο 25&26/4 στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας και περιλάμβανε επτά (7) αγώνες, τέσσερις (4) το Σάββατο 25/4 το απόγευμα στους δρόμους της γραφικής κωμόπολης και τρεις (3) ορεινούς αγώνες το πρωί της Κυριακής 26/4, στους οποίους συμμετείχαν 700 δρομείς και παιδιά.

Ο ΣΜΑΧ «ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ» διοργάνωσε μονοήμερη εκδρομή για τους ορεινούς αγώνες της Κυριακής 26/4 στους οποίους έδωσε το παρόν συνολικά με δεκαοκτώ (18) δρομείς.

Οκτώ (8) έλαβαν μέρος στην απόσταση των 25χλμ (Μπουρλής Γεώργιος 03:25:23, Φλαμής Γεώργιος 03:42:30, Μητρόπουλος Κωνσταντίνος 03:46:23, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος 03:51:11, Τογαντζής Θεόδωρος 03:58:54, Στάμου Βασιλική 04:03:57, Anghel Georgia 04:12:02 και Βλάχος Θεόδωρος 04:31:32), εννέα (9) στα 12χλμ (Παπαμιχαήλ Αθανάσιος 01:37:29, Φωτόπουλος Ανδρέας 01:38:54, Τομαράς Κωνσταντίνος 01:40:42, Μπακοπούλου Μάρθα 01:48:25, Κλαφουτζής Γεώργιος 01:55:00, Ράπτης Χρήστος 02:09:43, Τσιλιπάνη Δέσποινα 02:14:38, Καραγιώργος Αντώνιος 02:33:32 και Μητρογιάννη Γκέλυ 02:41:43), ενώ ο Πίτσος Παναγιώτης (02:01:57) συμμετείχε στην απόσταση των 6χλμ.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το αθλητικό 3ήμερο της Πρωτομαγιάς στο Τείχιο της ορεινής Δωρίδας η 13η διοργάνωση «TIHIO RACE» που φέτος φιλοξένησε και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ορεινού τρεξίματος του ΣΕΓΑΣ, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 500 αθλητών, ελίτ, ΑΜΕΑ και παιδιών.

Ο ΣΜΑΧ Φειδιππίδης έλαβε μέρος ομαδικά με είκοσι τέσσερις (24) δρομείς στους αγώνες των 30χλμ, 20χλμ και 10χλμ που διεξήχθησαν την Κυριακή 3/5 αλλά και στον αγώνα των 11χλμ, που άνοιξε την αυλαία των αγώνων το πρωί της Πρωτομαγιάς (Παρασκευή 1/5), στον οποίο η Χρυσάνθη Τράντζα αναδείχθηκε 1η νικήτρια ΓΕΝΙΚΗΣ στις γυναίκες.

Εξι (6) δρομείς του Συλλόγου συμμετείχαν στον αγώνα των 30χλμ (Deers), οι οποίοι τερμάτισαν με την ακόλουθη σειρά (σύμφωνα με τον καθαρό χρόνο τερματισμού): Παύλου Σταύρος (4:10:48), Δημητρίου Νικόλαος (5:02:46), Μητρόπουλος Κώστας (5:25:09), Μανέτας Βασίλειος (5:38:52), Μενάγιας Ανδρέας (5:46:24) και Θεοδοσόπουλος Αθανάσιος (6:46:48)

Στον αγώνα των 20χλμ (Hawks) συμμετείχαν επτά (7) δρομείς: Πλώτας Παναγιώτης (1:57:01 – 6ος Γενικής), Φλαμής Γεώργιος (2:31:32), Ρεπαντής Θωμάς (2:44:14), Ηλιόπουλος Κώστας (2:49:58), Μίχαλου Φωτεινή (3:15:11), Πρωτογέρου Καλλιόπη (3:58:03) και Τυροδήμου Εύη (3:58:03) ενώ στα 10χλμ (Rabbits) τερμάτισαν κατά σειρά οι Τσόλκας Κωνσταντίνος (50:58 – 4ος Γενικής), Ροδόπουλος Ιωάννης (59:04), Τράντζα Χρυσάνθη (1:18:04), Anghel Georgia (1:18:04), Κούτρας Βλάσιος (1:20:49), Δημητρίογλου Πολύδωρος (1:23:32), Αρβανίτης Κώστας (1:27:34), Βερρόπουλος Ανδρέας (1:30:29) και Κάντζαρης Βασίλειος (1:40:13)

Στον αγώνα των 11χλμ που διεξήχθη την Παρασκευή 1/5 έλαβαν μέρος οι Ρεπαντής Θωμάς (1:31:55) και Τράντζα Χρυσάνθη (1:38:07 - 1η ΓΕΝΙΚΗΣ στις γυναίκες)

Πολλά συγχαρητήρια σε όλες και όλους!