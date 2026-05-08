Δήμος Δυτ. Αχαΐας: Συμμετέχει για 1η φορά σε πρόγραμμα δακοκτονίας

Στο πρόγραμμα δακοκτονίας που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος εντάχθηκε για πρώτη φορά ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, μετά από επίμονες ενέργειες της δημοτικής Αρχής, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη στήριξη της ελαιοπαραγωγής και την προστασία της τοπικής αγροτικής παραγωγής από τον δάκο της ελιάς.

Το πρόγραμμα δακοκτονίας που σε πρώτη φάση θα πραγματοποιηθεί στις Δημοτικές Κοινότητες Πετροχωρίου, Άρλας και Άνω Σουδενεΐκων παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ωλενίας, με πρωτοβουλία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Αχαΐας.

Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου, ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Θανασούλιας, ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες της δημοτικής Αρχής για την ένταξη Δημοτικών Κοινοτήτων στο πρόγραμμα των δολωματικών ψεκασμών. «Ως δημοτική Αρχή αρχικά ζητήσαμε την ένταξη δέκα κοινοτήτων στο πρόγραμμα, ωστόσο δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων συμμετοχής από τους παραγωγούς. Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση σε τρεις κοινότητες, που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ωστόσο, πρόθεσή μας είναι η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων περιοχών. Ο δάκος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της ελιάς και γι’ αυτό οι δολωματικοί ψεκασμοί αποτελούν βασικό εργαλείο για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του και τη διασφάλιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας του ελαιοκάρπου», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο κ. Θανασούλιας.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέας Φίλιας, ο οποίος αφού ευχαρίστησε τον Δήμο για τη συνεργασία αναφέρθηκε στις καινοτομίες που θα εφαρμοστούν φέτος στη διαδικασία της δακοκτονίας, με στόχο την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος και τη βελτίωση του συντονισμού των παρεμβάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν σύγχρονες μέθοδοι παρακολούθησης και επιστημονικής υποστήριξης, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του προγράμματος και στην καλύτερη προστασία της ελαιοπαραγωγής της περιοχής.

Το πρόγραμμα δακοκτονίας παρουσίασε ο γεωπόνος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Αχαΐας, Γιώργος Βανταράκης, ενώ στη συνέχεια μίλησαν ο χημικός, Κώστας Κολλιόπουλος, ο οποίος έκανε μία ιστορική αναδρομή στην ελιά ως «θεϊκό δέντρο» και ο ελαιοπαραγωγός- τυποποιητής ελαιολάδου, Κώστας Καμπέρος που παρουσίασε την προσπάθεια που γίνεται από το Επιμελητήριο Αχαΐας, την Περιφέρεια κι άλλους φορείς για τη σύνταξη φακέλου διεκδίκησης της ένταξης του ελαιολάδου της Αχαΐας στα προϊόντα ΠΟΠ.

*Την εκδήλωση παρακολούθησαν μεταξύ άλλων, ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Κ. Μήλιος, οι αντιδήμαρχοι, Γ. Βεσκούκης, Ηλ. Καμπέρος και Κ. Κυριακόπουλος, ο γεν. γραμματέας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Γ. Καλαντζόπουλος, πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπρόσωποι του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐας, ελαιοπαραγωγοί, ελαιοτριβείς, κ.ά.

Η δημοτική Αρχή καλεί τους παραγωγούς να στηρίξουν ενεργά τη διαδικασία και να συμμετέχουν στις επόμενες φάσεις του προγράμματος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την προστασία ενός από τα σημαντικότερα αγροτικά προϊόντα της Δυτικής Αχαΐας.