Παρέμβαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλισσαίων «Πείρος» για τον καθαρισμό της σιδηροδρομικής γραμμής

Επιστολή προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ απέστειλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσαίων «Πείρος», ζητώντας τον άμεσο καθαρισμό της βλάστησης κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής από τον Άλισσο έως την Κάτω Αχαΐα, επισημαίνοντας τον αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ενόψει της θερινής περιόδου.

Στην επιστολή, η οποία κοινοποιείται στο γραφείο του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας και στο γραφείο του Περιφερειάρχη, γίνεται λόγος για ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, με εκτεταμένη παρουσία από καλάμια, αγριόχορτα και ξηρή ύλη κατά μήκος της γραμμής.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το τελευταίο διάστημα έχουν εκφραστεί έντονες ανησυχίες και παράπονα από κατοίκους της περιοχής, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και η ξηρή βλάστηση αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, θέτοντας σε κίνδυνο κατοικίες, περιουσίες και διερχόμενους πολίτες.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος ζητά από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού μέσω εργολαβίας ή άλλης αρμόδιας διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια της περιοχής. Παράλληλα, επισημαίνει πως σε διαφορετική περίπτωση θα επανέλθει δημόσια και αρμοδίως για το θέμα.

Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημήτριος Μπαρμπούνης και η γραμματέας Ιωάννα Κούρτη.