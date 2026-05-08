Πάτρα: «Η έννοια της αυτονομίας από τη φιλοσοφία στην τεχνολογία και η ηθική διαπαιδαγώγηση των μηχανών»

Συνεχίζεται με τον Μιχαήλ Παρούση και θέμα «Η έννοια της αυτονομίας από τη φιλοσοφία στην τεχνολογία και η ηθική διαπαιδαγώγηση των μηχανών», ο Κύκλος Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον», την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Στη τρίτη συνάντηση, ο Μιχαήλ Παρούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφίας, Θεωρίας & Επιστημολογίας του Δικαίου, του Πανεπιστημίου Πατρών, συνομιλεί με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Ανθρωπισμός του Διαφωτισμού συνδέθηκε φιλοσοφικά άρρηκτα με την έννοια της αυτονομίας της βουλήσεως στη σφαίρα της πραγμάτωσης της ηθικής ευθύνης. Ο φιλελευθερισμός του 19ου αιώνα διέκρινε την αυτονομία ως κριτήριο ελευθερίας κατά τη διαμόρφωση της ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου. Η φυσικοδικαιϊκή βιοηθική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 20ου αιώνα κατανόησε τον σεβασμό της αυτονομίας υπό το πρίσμα της ενήμερης συναίνεσης πάνω σε κάθε μορφή επέμβασης στο σώμα. Ετσι έως σήμερα η αυτονομία ως έννοια συνόδευε εγγενώς την έννοια του Ανθρώπου στην ηθική, κοσμική και εθική του υπόσταση.

Οι νέες τεχνολογίες φέρνουν στο προσκήνιο μια ιστορική μετατόπιση της σχέσης των εννοιών του ανθρώπου και της αυτονομίας, αφού αυτόνομα επίγεια, εναέρια και θαλάσσια μηχανικά κατασκευάσματα καλούνται να λάβουν ηθικές αποφάσεις κατά την εκτέλεση των ειδικών σκοπών για τους οποίους εφευρέθηκαν. Πως μπορεί η φιλοσοφία να συμβάλει τόσο στην διατήρηση της εικόνας της ανθρώπινης αυτόνομης προσωπικότητας όσο και στην διαπαιδαγώγηση των μηχανών; Πως η ανθρώπινη ελευθερία μας ικανοποιεί όταν μεγιστοποιείται ενώ η ελευθερία των μηχανών όταν ελαχιστοποιείται?

Ο Κύκλος Εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον», φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό, φιλοσοφικά θεμελιωμένο, διάλογο γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, προσεγγίζοντάς την ως ένα σύνθετο πεδίο που αγγίζει τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, της ταυτότητας, της αυτονομίας και της ανθρωπινότητας.