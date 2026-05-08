Ηλεία: Νεκρός 50χρονος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας, περίπου 50 ετών, έπειτα από επιχείρηση απεγκλωβισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λεχαινών, σε αγροτική περιοχή στο Βρανά, ανάμεσα στο Βαρθολομιό και τη Λυγιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews, ο άνδρας εκτελούσε αγροτικές εργασίες με το τρακτέρ του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες καταπλακώθηκε από αυτό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του, ωστόσο ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται.