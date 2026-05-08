Τελικός Κυπέλλου ΕΠΣ Αχαΐας: Η συνέντευξη Τύπου

Την Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στα γραφεία τηςΕΣΗΕΠΗΝ (Μαιζώνος 200, Πάτρα), εν όψει του 53ου τελικού του Κυπέλλου ερασιτεχνών ανάμεσα στη Θύελλα Πατρών και τον Παναιγιάλειο.

Το παρών θα δώσουν οι προπονητές και αρχηγοί των δύο φιναλίστ.

Ως γνωστόν είχαμε αλλαγή ημερομηνίας στον τελικό κυπέλλου ΕΠΣ Αχαΐας ανάμεσα σε Θύελλα Πατρών και Παναιγιάλειο. Τελικά, Τετάρτη 13 Μαΐου στις 19:00 θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Η αλλαγή αυτή έγινε γιατί εξασφαλίστηκε η άδεια για το Παμπελοποννησιακό γήπεδο, το οποίο όμως έχει αγώνες στίβου το Σαββατοκύριακο.

Έπαιξαν για πρώτη φορά το 1933

Είναι μια αναμέτρηση αμφίρροπη. Όπως άλλωστε όλες οι μεταξύ τους από την ίδρυσή τους!

Εντυπωσιακή η μεταξύ τους προϊστορία, με την αρχή να γίνεται την αγωνιστική περίοδο 1933-’34 όταν οι δύο ομάδες έπαιξαν για πρώτη φορά μεταξύ τους και μάλιστα για την Β’ κατηγορία ΕΠΣ Πατρών (νυν Αχαΐας). Δυστυχώς δεν σώζεται το σκορ, όπως και σε μερικά ακόμα παιχνίδια, για να έχουμε πλήρη εικόνα.

Στα διαθέσιμα αποτελέσματα έχουμε προβάδισμα του Παναιγιαλείου, 13 νίκες, 5 ισοπαλίες και 5 νίκες για την Θύελλα, ενώ ένα ματς ακυρώθηκε λόγω πανδημίας. Τα γκολ είναι 36-20 για τους Αιγιώτες.

Ιδού η λίστα με όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια.

Σημειώνεται πως υπάρχουν αρκετά ακόμα (εκτίμηση: περί τα δέκα) που έγιναν είτε για το Κύπελλο Ελλάδας, είτε για το Κύπελλο ΕΠΣ Αχαΐας.

Αναλυτικά:

ΣΕΖΟΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΓΣ-ΘΥΕ ΘΥΕ-ΠΓΣ

1933-’34 Β’ ΕΠΣΑ ; ;

1939-’40 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

1945-’46 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

1946-’47 Α’ ΕΠΣΑ 1-4 0-0

1966-’67 Β’ Εθνική 2-0 2-1

1974-’75 Α’ ΕΠΣΑ 1-3 2-0

1975-’76 Α’ ΕΠΣΑ 2-1 0-0

1977-’78 Γ’ Εθνική 3-1 1-1

1978-’79 Γ’ Εθνική 2-0 0-2

1986-’87 Δ’ Εθνική 3-1 1-1

1988-’89 Α’ ΕΠΣΑ ; ;

2007-’08 Γ’ Εθνική 1-2 0-0

2008-’09 Δ’ Εθνική 4-0 0-4

2011-’12 Δ’ Εθνική 1-0 0-2

2020-’21 Γ’ Εθνική Ακυρ. 1-2

2025-’26 Γ’ Εθνική 1-0 1-2