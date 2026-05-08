Πάτρα: Εθελοντική Αιμοδοσία & Εγγραφή Δοτών Μυελού των Οστών

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου (62ο Δημοτικό και 49ο Νηπιαγωγείο Πάτρας), όπως αναφέρει με ανακοίνωση του, διοργανώνει για 3η συνεχόμενη χρονιά εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο του σχολείου (Αρήτης 1, Προάστιο), την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 από 17:15 έως 20:00, σε συνεργασία με τους συλλόγους διδασκόντων του 62ου Δημοτικού Σχολείου και του 49ου Νηπιαγωγείου Πατρών.

Κάθε μονάδα αίματος μπορεί να σώσει έως και 3 ζωές. Οι ανάγκες για αίμα είναι σταθερά υψηλές όλο τον χρόνο, ενώ για πολλούς ασθενείς αποτελεί τη μόνη δυνατότητα θεραπείας και επιβίωσης. Αντίστοιχα, οι εθελοντές δότες μυελού των οστών είναι η μοναδική ελπίδα για χιλιάδες ασθενείς με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα και η πιθανότητα να βρεθεί συμβατός δότης παραμένει εξαιρετικά μικρή.

Παράλληλα με την εθελοντική αιμοδοσία, θα πραγματοποιηθεί εγγραφή και δειγματοληψία σάλιου νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Στόχος μας είναι, αναφέρει η ανακοίνωση, μέσα από τη δική μας στάση, να δώσουμε στα παιδιά το παράδειγμα της προσφοράς, της ευθύνης και της αλληλεγγύης. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πιο κατάλληλος χώρος από το σχολείο τους για να καλλιεργηθούν αυτές οι αξίες.

Σας καλούμε να γίνετε μέρος αυτής της αλυσίδας ζωής και να συμμετάσχετε ως εθελοντές δότες αίματος και μυελού των οστών. Η συμμετοχή όλων μας μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά και να σώσει ζωές.