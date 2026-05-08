KKE Τομέας Αχαΐας: Συλλυπητήριο μήνυμα για το θάνατο της σ. Ζορζίτας Βεντιρόζου

Η Ζαχαρούλα (Ζορζίτα) Βεντιρόζου, συνταξιούχος δημοσιογράφος, έφυγε την Παρασκευή 8/5 από τη ζωή & κηδεύεται το Σάββατο 9/5 στο Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας
Η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ, με ανακοίνωση της αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη συντρόφισσα Ζαχαρούλα (Ζορζίτα) Βεντιρόζου, συνταξιούχο δημοσιογράφο, που έφυγε την Παρασκευή 8/5/2026 από τη ζωή.
Η συντρόφισσα, έμεινε πιστή μέχρι το τέλος της ζωής της στις αξίες και τα ιδανικά του ΚΚΕ, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.
Η κηδεία της θα είναι πολιτική και θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 9/5 στις 3 μ.μ. στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας του Ελαιοχωρίου Δυτικής Αχαΐας.
Η ΤΕ Αχαΐας, εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στο σύζυγο της συντρόφισσας και σύντροφό μας, Χρίστο Πριτσαπίδουλα, καθώς και σε όλους τους οικείους της.
