Λούσιμο μαλλιών το πρωί ή το βράδυ; Τι είναι καλύτερο για τα μαλλιά σου

Τα ξηρά και αφυδατωμένα μαλλιά είναι ένα αρκετά συνηθισμένο πρόβλημα που επηρεάζει αρκετά την όψη και την υφή των μαλλιών μας. Ωστόσο, αυτό δεν προκαλείται αποκλειστικά από έναν παράγοντα, είναι όμως αποτέλεσμα μιας σειράς καθημερινών επιλογών και συνηθειών μας. Ενας από αυτούς είναι ο τρόπος που λουζόμαστε αλλά και πότε επιλέγουμε να το κάνουμε. Για παράδειγμα, το λούσιμο το πρωί ή το βράδυ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα της τρίχας μας. Επίσης, η συχνότητα που χρησιμοποιούμε θερμότητα και τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε καθημερινά παίζουν έναν εξίσου σημαντικό ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση των σωστών προϊόντων, όπως ένα ήπιο σαμπουαν χωρις θειικα αλατα σαν το εξειδικευμένο Alfaparf σαμπουαν χωρις θειικα αλατα, σε συνδυασμό με τον σωστό τρόπο λουσίματος, μπορούν να αλλάξουν τελείως την ποιότητα των μαλλιών σου. Παρακάτω θα μάθεις ακριβώς όσα χρειάζεται να ξέρεις για το σωστό λούσιμο και τις καθημερινές σου συνήθειες για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα μαλλιά σου.

1. Πώς επηρεάζει το λούσιμο την κατάσταση των μαλλιών μας

Συχνά, η φθορά των μαλλιών μας οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες κινήσεις που κάνουμε μέσα στην καθημερινότητα μας, που χωρίς να το γνωρίζουμε συμβάλλουν στην ξηρότητα και αφυδάτωση τους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λούσιμο με προϊόντα που δεν είναι απαλά και φιλικά προς την τρίχα με αποτέλεσμα να αφαιρούν τα φυσικά της έλαια. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει και το πότε επιλέγουμε να λουστούμε κατά τη διάρκεια της ημερας. Για παράδειγμα, το βραδινό λούσιμο χωρις το σωστό στέγνωμα μπορεί να κανει τα μαλλιά μας πιο ευάλωτα, ενώ το πρωινό λούσιμο συνδέεται με μεγαλύτερη έκθεση σε θερμότητα και styling. Το υπερβολικό styling που επιλέγουμε να κάνουμε σε καθημερινή βάση, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιούμε πάντα θερμότητα, μπορεί να βλάψει τα μαλλιά μας. Η συνεχή ανάγκη για “τέλεια” μαλλιά, πολλές φορές συνεπάγεται την χρήση πολλαπλών προϊόντων και διάφορων παρεμβάσεων που δεν αφήνουν την τρίχα να επανέλθει φυσικά.

2. Επιλογή σωστών προϊόντων και συνηθειών με βάση τις ανάγκες των μαλλιών μας

Η επιλογή των προϊόντων που χρησιμοποιούμε στα μαλλιά μας δεν πρέπει να γίνεται με βάση τις τάσεις που βλέπουμε στα social media, αλλά στις πραγματικές ανάγκες της τρίχας. Αντίστοιχα και συνήθειες μας πρέπει να προσαρμόζονται πλήρως στον τύπο μαλλιών μας. Φαινομενικά, μπορεί ο τύπος μαλλιών μας να είναι ίδιος με κάποιο άλλο άτομο, όμως οι ανάγκες μας να διαφέρουν σε σημαντικό βαθμό ανάλογα με το επίπεδο αφυδάτωσης, την ταλαιπωρία και το ιστορικό τους.

Ένα συχνό λάθος είναι να επιλέγουμε δυνατά σαμπουάν που εκτός από την λιπαρότητα, αφαιρούν και τα φυσικά έλαια με αποτέλεσμα να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση των μαλλιών μας. Γι’ αυτό πλέον, όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται σε πιο ήπιες συνήθειες όπως η επιλογή σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα.

Επιπλέον, οι καθημερινές μας συνήθειες όπως ο χρονική στιγμή που επιλέγουμε να λουστούμε μέσα στην ημέρα πρέπει αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου. Για παράδειγμα, αν προτιμάς ένα πιο φρέσκο αποτέλεσμα και καλύτερο έλεγχο στο styling, τότε η ιδανική επιλογή είναι να λούζεσαι το πρωί. Αυτό βέβαια συνεπάγεται με μεγαλύτερη έκθεση σε θερμότητα και απαιτεί την χρήση περισσότερων προϊόντων για την προστασία τους. Από την άλλη, αν θέλεις να δίνεις περισσότερο χρόνο στα μαλλιά σου να ξεκουραστούν, τότε ιδανικό είναι το λούσιμο το βράδυ. Παρόλα αυτά, φρόντισε τα μαλλιά να μην παραμένουν νωπά κατά τη διάρκεια της νύχτας διότι αυτό προκαλεί φριζάρισμα και φθορά.