Πάτρα: «Το παιδί μου ζήτησε να ρίξει, το όπλο είναι ακίνδυνο» λέει ο πατέρας που παρότρυνε τον γιο του να πυροβολήσει

Γιατί έδωσε το όπλο στον 12χρονο γιο του αλλά και γιατί τον βιντεοσκόπησε να πυροβολεί και δημοσίευσε τα στιγμιότυπα στα social media εξήγησε ο πατέρας ο οποίος προκάλεσε αντιδράσεις με την πράξη του.

Ο πατέρας έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό και δικαιολόγησε την πράξη του λέγοντας πως ήταν μια επιβράβευση για το γιο του επειδή κέρδισε μετάλλιο.

«Επειδή ο μικρός πήρε το μετάλλιο του, μου ζήτησε το παιδί να ρίξει μια βολή. Φωτοβολίδα δεν είχα να του βάλω. Και του είπα "θα βάλουμε μια σφαιρούλα, θα πάμε μαζί στο μπάνιο και θα ρίξεις μια στον αέρα"» ανέφερε ο πατέρας.

«Φυσικά και έριξε το παιδί!» απάντησε με στόμφο ο 35χρονος στην κάμερα του Mega ο οποίος βιντεοσκόπησε την πράξη του και το δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Μάλιστα έδειξε και το παράθυρο από το οποίο παρότρυνε τον ανήλικο να πυροβολήσει. Πρόκειται για το παράθυρο του μπάνιου το οποίο «βλέπει» σε ένα ανοιχτό σημείο.

«Του λέω, βάρα εκεί ψηλά! Ήμουν εδώ, σε αυτήν τη θέση και ο μικρός ήταν δίπλα μου» είπε ο πατέρας στο Live News του Mega.

«Το όπλο είναι ακίνδυνο»

«Το όπλο αυτό είναι ακίνδυνο και γι' αυτό με άφησε η αστυνομία ελεύθερο επιτόπου» είπε ο πατέρας του 12χρονου και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο όπλο είναι φωτοβολίδων.

«Είχαμε πάει κάποια στιγμή σε ένα πανηγύρι εδώ στην Πάτρα και το αγόρασα 70 ευρώ» είπε για το συγκεκριμένο όπλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, ο πατέρας υποστηρίζει ότι επειδή αγαπάει τα όπλα, αγοράζει ψεύτικα.

Ο ίδιος έδειξε ένα από αυτά στην κάμερα και είπε πως βάζει «σκάστρες» για να το ακούει να κάνει «τσαφ-τσαφ». «Ίσα δηλαδή που σκάει» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άσχημη κατάσταση το παιδί

Σύμφωνα με τον πατέρα, ο 12χρονος είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και αναρωτιέται γιατί προκλήθηκαν αντιδράσεις ενώ τον ρώτησε και για την παρουσία των αστυνομικών στο σπίτι τους.

Υπενθυμίζεται πως ο 35χρονος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία που έγινε από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Παραδέχθηκε το λάθος του

Ο 35χρονος, σύμφωνα με το Mega, παραδέχθηκε το λάθος του και απαντά σε όσους τον χαρακτήρισαν «ανεύθυνο» λέγοντας: «Αν εγώ είμαι ανεύθυνος ή όχι, το ξέρει όλο το Facebook και το TikTok».