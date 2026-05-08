Στις 21 Μαΐου 2026 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία "Wasteman"

Η Βρετανικής παραγωγής 2025 κοινωνικοδραματική ταινία φυλακής "Wasteman-Τελειωμένος" σε σκηνοθεσία Cal McMau, σενάριο των Hunter Andrews και Eoin Doran, και με πρωταγωνιστές τους David Jonsson και Tom Blyth, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026.

Ο Τέιλορ θεωρείται «τελειωμένος» από την κοινωνία, την οικογένειά του και ακόμη και μέσα στη φυλακή. Σε έναν κόσμο γεμάτο συμμορίες και βία έχει καταφέρει να μείνει μακριά από μπελάδες. Ωστόσο, με την άφιξη ενός νέου συγκρατούμενου, η ευκαιρία του για πρόωρη αποφυλάκιση και μια νέα αρχή τίθεται σε κίνδυνο.

Το φιλμ "Wasteman" με διάρκεια 90 λεπτά, είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο 2025 στο Toronto International Film Festival & βγήκε στις αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου από την Lionsgate στις 20 Φεβρουαρίου 2026.

Σκηνοθεσία: Καλ ΜακΜάου

Παίζουν οι: Ντέιβιντ Τζόνσον, Τομ Μπλάιθ.

Προσέλευση: Ην. Βασίλειο

Έτος παραγωγής: 2025

Βγαίνει στη χώρα μας στις 21/5/206 σε διανομή από τη NEO FILMS.

Με την υποστήριξη & του προγράμματος UK Global Screen Fund.

Παίζουν & οι Corin Silva, Alex Hassell, Neil Linpow και Paul Hilton.

Την ταινία την αναμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ