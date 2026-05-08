Νέα ένταση Ιράν-ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ: Αμερικανικά πλήγματα σε 2 δεξαμενόπλοια

Ιρανικό μέσο ενημέρωσης μετέδωσε σήμερα, Παρασκευή (8/5) ότι “σποραδικές συγκρούσεις” διεξάγονται μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας και του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στα Στενά του Ορμούζ, παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει επισήμως.

“Εδώ και μια ώρα, σποραδικές συγκρούσεις λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και αμερικανικών πολεμικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ”, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε τις ΗΠΑ για “κατάφωρη παραβίαση” της εκεχειρίας, έπειτα από προηγούμενες ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ των εμπόλεμων μερών.

Σύμφωνα με τον Στρατό των ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν με πυρά δύο ακόμη ιρανικά δεξαμενόπλοια που προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν.

Ειδικότερα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν την Παρασκευή δύο πετρελαιοφόρα με ιρανική σημαία, τα οποία, όπως υποστήριξε, προσπαθούσαν να παραβιάσουν τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ένα τρίτο πλοίο με ιρανική σημαία είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από την Τετάρτη.

«Και τα τρία πλοία δεν κατευθύνονται πλέον προς το Ιράν», ανέφερε η CENTCOM.

Παρά τις συγκρούσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ. Η συμφωνία αποσκοπεί στη διευκόλυνση συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Το Ιράν αναμένεται να απαντήσει την Παρασκευή στις προτάσεις των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Ελπίζω να πρόκειται για μια σοβαρή πρόταση, πραγματικά το ελπίζω», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ιταλία.

Το Ιράν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα εξαπολύει επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, σε αντίποινα για τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διακινείται μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού, με τον αποκλεισμό της να έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών.