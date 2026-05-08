Πολιτική Προστασία Δήμου Πατρέων: Στο ίδιο έργο θεατές!

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό αναφέρθηκε στα μέτρα που λαμβάνονται για την υλοποίηση του σχεδιασμού της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου. Ως συνήθως, τέτοια εποχή, αναφέρθηκε στις κακές κυβερνήσεις που δεν χρηματοδοτούν όσο χρειάζεται τον τομέα αυτό και η αλήθεια είναι πως έχει δίκιο.

Εκείνα όμως που ξέχασε να αναφέρει είναι οι πράξεις ή παραλείψεις της Δημοτικής Αρχής που οδηγούν σε επιδείνωση αυτής της κατάστασης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Δημοτικές Αρχές εκλέγονται για να αντιμετωπίζουν τα θέματα που προκύπτουν και όχι απλά να τα διαπιστώνουν, ξεχνώντας τις δικές τους ευθύνες. Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή το μόνο που κάνει είναι να δείχνει συνεχώς τις ευθύνες των άλλων, αποσιωπώντας τις δικές της

Και για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι:

α. Ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι έχει μόνο δύο άτομα προσωπικό στο αντίστοιχο τμήμα του ΔΠ. Δεν μας είπε όμως ότι το 2022 δεν εκμεταλλεύτηκε την δυνατότητα συγκρότησης Δημοτικής Αστυνομίας με 105 στελέχη. Η ιδεοληψία τους δεν τους επιτρέπει να σκεφτούν ότι αυτό το προσωπικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε πάρα πολλούς τομείς της Πολιτικής Προστασίας (περιπολίες, κέντρο επιχειρήσεων, επισήμανση δρομολογίων διαφυγής κλπ), μετριάζοντας το -κατά τα άλλα- υπαρκτό πρόβλημα υποστελέχωσης του ΔΠ.

β. Ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι τα 200.000 ευρώ περίπου της χρηματοδότησης δεν επαρκούν (ισχύει και ορθά το είπε). Ξέχασε όμως να μας πει πως αν έκανε το 1 ευρώ 10, όπως υποσχέθηκε το 2023, θα είχε 2.000.000 ευρώ! Βέβαια αυτό δεν έγινε ποτέ, ούτε μπορεί να γίνει και τώρα. Εκείνο που μπορεί να γίνει και για το οποίο κρίνεται, είναι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τα μέσα που του διατίθενται (πχ. τα χρησιμοποιεί στην πρόληψη όπου είναι πιο αποδοτικά;).

γ. Ο κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι ενώ μπορεί να προσλάβει προσωπικό με 5μηνη σύμβαση εργασίας δεν το έκανε γιατί, κατά τη γνώμη του, αυτό δεν είναι λύση. Δεν μας είπε πως, μπορεί να μην είναι λύση, όμως είναι μέρος της λύσης που μπορεί να υλοποιήσει ο ΔΠ. Οι ενέργειες για την πρόσληψη αυτών των εργαζομένων έπρεπε να έχουν γίνει έγκαιρα ώστε να είναι διαθέσιμοι από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου). Έστω και τώρα όμως, έστω και αργά θα είναι σημαντική ενίσχυση. Εκτός αυτών, στο ΤΕΣΟΠΠ της 16ης Απριλίου αναφέρθηκε η πρόσληψη εποχικού προσωπικού, δηλαδή ο κ. Αντιδήμαρχος πράττει αντίθετα, ή δεν πράττει καθόλου, σε σχέση με αυτά που αναφέρονται στο επίσημο πρακτικό που καθορίζει τις ενέργειες των φορέων. Αν ήταν μόνο ανακολουθία λόγων και πράξεων (άλλα λέμε και άλλα κάνουμε, άλλα λέμε επίσημα, όπου καταγράφονται και άλλα λέμε στους δημότες και όποιος θυμάται) θα ήταν κάτι που συνήθως γίνεται από την Δημοτική Αρχή για να κάνει φθηνή μικροπολιτική. Το θέμα, όμως, είναι σοβαρό γιατί επηρεάζεται αρνητικά η προετοιμασία της πόλης για την αντιπυρική περίοδο.

δ. Ο κ. Αντιδήμαρχος αναφέρθηκε στον καθαρισμό των ιδιωτικών οικοπέδων. Ξέχασε να μας πει αν ο καθαρισμός των οικοπέδων που είναι αρμοδιότητας του ΔΠ έχει σχεδιαστεί να γίνει με έναν ρεαλιστικό και έγκαιρο προγραμματισμό. Ή θα περιμένουμε τον Αύγουστο (εάν δεν έχουμε καεί μέχρι τότε) για να μπουν συνεργεία καθαρισμού, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές (πχ. περιοχή Γηροκομείου, όπου υπήρχαν πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια);

ε. Αλήθεια, για να επανέλθουμε στο ΤΕΣΟΠΠ της 16ης Απριλίου, όπου συζητήθηκαν αυτά και επιπλέον προβλήματα και λήφθηκαν σχετικές αποφάσεις: Αντιμετωπίστηκαν όλες οι αποφάσεις όπως αυτή για το εποχικό προσωπικό; Γιατί καλό είναι να συσκεφτόμαστε, καλύτερο όμως είναι να σκεφτόμαστε και κυρίως να πράττουμε.

Δυστυχώς το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι παραμένει η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα από την Δημοτική Αρχή, ακόμα και μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025. Η Δημοτική Αρχή επικεντρώνεται, όπως πάντα, στην προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τους δημότες ώστε να μπορέσει να αποφύγει τις ευθύνες που τη βαρύνουν. Αυτά, όμως, εκτός από βαρετά και προβλέψιμα πλέον, είναι και επικίνδυνα. Επικίνδυνα για τους δημότες, τις υποδομές της πόλης, την πόλη την ίδια και το περιβάλλον της.