Αρχεία Πενταγώνου - Οι αναφορές για UFO στην Ελλάδα

Τα έγγραφα περιέχουν μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, φωτογραφίες και αναφορές για θεάσεις ανεξήγητων αντικειμένων

Το Πεντάγωνο προχώρησε σήμερα στην αποχαρακτήριση αρχείων που σχετίζονται με UFO και UAP (Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα), ανταποκρινόμενο στην εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών εγγράφων σχετικά με ανεξήγητα φαινόμενα. Η δημοσιοποίηση, η οποία αναρτήθηκε σε μια νέα ιστοσελίδα του Πενταγώνου με θέμα τα «UFO», περιλαμβάνει 162 αρχεία από το FBI, το υπουργείο Αμυνας, τη NASA και το υπουργείο Εξωτερικών. Τα έγγραφα περιέχουν μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, φωτογραφίες και αναφορές για θεάσεις ανεξήγητων αντικειμένων, περιγράφοντας λεπτομερώς περιστατικά σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. «Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, έχουν από καιρό τροφοδοτήσει δικαιολογημένες εικασίες και είναι καιρός ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα μάτια του», δήλωσε ο υπουργός Aμυνας Πιτ Χέγκσεθ κατά τη δημοσιοποίηση των πρώτων αρχείων. Τα αρχεία περιλαμβάνουν βίντεο ανεξιχνίαστων υποθέσεων καθώς και αρχεία από διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι αναφορές για περιστατικά στην Ελλάδα

Οπως προαναφέρθηκε, στα αρχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας υπάρχουν αναφορές για θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους και στην Ελλάδα. Το παρακάτω βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023 στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για ένα Μη Ταυτοποιημένο Ανώμαλο Φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο διάρκειας 24 δευτερολέπτων από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας το 2023. Συνοδευτική αναφορά αποστολής, με την ονομασία DoW-UAP-D35, περιέγραφε το UAP ως μικρό και κυκλικό αντικείμενο που πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας με κατεύθυνση προς την ξηρά.

Περιγραφή βίντεο: 00:02: Ο αισθητήρας μειώνει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή αντίθεσης κοντά στο κέντρο της οθόνης.

00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή αντίθεσης καθώς αυτή κινείται πάνω από το θάλασσα.

00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από θαλάσσια περιοχή σε ξηρά, η περιοχή αντίθεσης παύει να διακρίνεται.



Σε άλλο αρχείο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για Μη Ταυτοποιημένο Ανώμαλο Φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), συνοδευόμενη από βίντεο διάρκειας 2 λεπτών και 57 δευτερολέπτων που καταγράφηκε το 2023 από υπέρυθρο αισθητήρα αμερικανικής στρατιωτικής πλατφόρμας στην Ελλάδα. Οπως το προηγούμενο βίντεο, και αυτό καταγράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2023. Σύμφωνα με τη συνοδευτική αναφορά αποστολής DoW-UAP-D33, το αντικείμενο πετούσε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και πραγματοποιούσε πολλαπλές στροφές 90 μοιρών με ταχύτητα περίπου 80 μιλίων την ώρα.

Περιγραφή βίντεο: 00:04: Μια περιοχή αντίθεσης εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τμήμα της οθόνης.

00:07-00:19: Η περιοχή αντίθεσης κινείται οριζόντια μπρος-πίσω, ενώ ο αισθητήρας την παρακολουθεί.

00:20-01:00: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει γενικά στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

01:00-02:01: Ο αισθητήρας «κλειδώνει» την περιοχή αντίθεσης με μπλε στόχαστρο, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση του αντικειμένου.

02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί φίλτρο αντίθεσης για καλύτερη διάκριση του αντικειμένου από το φόντο.

02:22: Η περιοχή αντίθεσης παύει να διακρίνεται από το φόντο και το στόχαστρο χάνει το «κλείδωμα».

02:27-02:57: Μετά την απώλεια του στόχου, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα επίπεδα ζουμ και όρια αντίθεσης.



Σε τρίτο αρχείο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) υπέβαλε αναφορά για Μη Ταυτοποιημένο Ανώμαλο Φαινόμενο (UAP) στο Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Πολλαπλών Πεδίων (AARO), η οποία περιλάμβανε βίντεο, καταγεγραμμένο το 2024 μέσω πολλαπλών αισθητήρων από αμερικανική στρατιωτική πλατφόρμα. Σύμφωνα με τη συνοδευτική αναφορά αποστολής DoW-UAP-D7, το αντικείμενο είχε «σχήμα διαμαντιού» και κινούνταν με ταχύτητα περίπου 434 κόμβων, ενώ ο παρατηρητής ανέφερε ότι μπορούσε να το εντοπιστεί μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρης ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος (SWIR). Το βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και 6 δευτερολέπτων, καταγράφηκε την 1η Ιανουαρίου 2024 στην Ελλάδα.

