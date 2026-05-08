Λευκάδα: Φορτωμένο με εκρηκτικά το drone που εντοπίστηκε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνες των αρχών για το μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε την Πέμπτη (7/5) από ψαράδες στο ακρωτήριο της Λευκάτας, στη Λευκάδα, με αναμένη μηχανή.

Το σκάφος εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε θαλάσσια σπηλιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι πρόκειται για θαλάσσιο drone τύπου MAGURA V3, ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας για επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας και του Λιμενικού που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, το σκάφος έφερε τρεις πυροκροτητές, ενώ μία από τις πηγές ανέφερε ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Ωστόσο, ο ελληνικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ύπαρξη εκρηκτικού φορτίου.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι ξεκίνησαν τη διαδικασία εξουδετέρωσης και αποσυναρμολόγησης του drone, αφαιρώντας αρχικά τις μπαταρίες του. Παράλληλα, δύτες πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με στρατιωτικές και λιμενικές αρχές.