Λευκάδα: Φορτωμένο με εκρηκτικά το drone που εντοπίστηκε

Τι εξετάζουν οι αρχές
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι ερευνες των αρχών για το μη επανδρωμένο σκάφος που βρέθηκε την Πέμπτη (7/5) από ψαράδες στο ακρωτήριο της Λευκάτας, στη Λευκάδα, με αναμένη μηχανή.
Το σκάφος εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε θαλάσσια σπηλιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις να δείχνουν ότι πρόκειται για θαλάσσιο drone τύπου MAGURA V3, ένα μοντέλο που έχει χρησιμοποιηθεί στον πόλεμο της Ουκρανίας για επιθέσεις εναντίον ρωσικών στόχων.
Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας και του Λιμενικού που μίλησαν στο Reuters υπό καθεστώς ανωνυμίας, το σκάφος έφερε τρεις πυροκροτητές, ενώ μία από τις πηγές ανέφερε ότι ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Ωστόσο, ο ελληνικός στρατός δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα την ύπαρξη εκρηκτικού φορτίου.
Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί, οι οποίοι ξεκίνησαν τη διαδικασία εξουδετέρωσης και αποσυναρμολόγησης του drone, αφαιρώντας αρχικά τις μπαταρίες του. Παράλληλα, δύτες πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η ΕΛ.ΑΣ. σε συνεργασία με στρατιωτικές και λιμενικές αρχές.
Οδηγήθηκε στο αγκυροβόλιο της Βασιλικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Αστακό για περαιτέρω διερεύνηση.
Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον τόσο στα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους, όσο και στον πιθανό προορισμό ή αποστολή του.
Σύμφωνα με πηγή του Λιμενικού, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο το μη επανδρωμένο σκάφος να προοριζόταν για επιχείρηση εναντίον πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Άλλη πηγή που δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτικής ασφάλειας εκτίμησε ότι το σκάφος ίσως αποτελούσε μέρος αποστολής μεταφοράς παρόμοιων συστημάτων ή ότι έχασε τον προσανατολισμό του έπειτα από βλάβη ή απώλεια σήματος, παρασυρόμενο τελικά μέχρι το Ιόνιο.
Αντιναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού Ε.Α. για τον εντοπισμό μυστηριώδους σκάφους
Ο Σπύρος Κονιδάρης, αντιναύαρχος Πολεμικού Ναυτικού Ε.Α. επιβεβαίωσε πως πρόκειται για ουκρανικό drone το οποίο ήταν με αναμμένη μηχανή “κάτι που δείχνει πως ήταν έτοιμο για κάποια επιχείρηση”.
Μάλιστα, τόνισε πως το σημείο που βρέθηκε το μη επανδρωμένο σκάφος είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς από εκεί θα μπορούσε να χτυπήσει κάποιο ρωσικό φορτηγό πλοίο ή πλοίο ολιγάρχη, που θα μπορούσαν να αποτελούν στόχο.
“Στη Μεσόγειο έχουν παρατηρηθεί χτυπήματα κατά του σκιώδους ρωσικού στόλου που εξάγει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Έχει πραγματοποιηθεί χτύπημα βόρεια της Λιβύης το 2025 και τώρα τον Μάρτιο κοντά στη Μάλτα χτυπήθηκε ένα άλλο σκάφος που μετέφερε φυσικό αέριο. Πιθανά αυτό το drone στοχοποιούσε κάτι τέτοιο. Να έχει μόνο ηλεκτρονικά για να κάνει επιτήρηση, το θεωρώ δύσκολο. Εκτιμώ πως στόχευε ρωσικό σκάφος που παρέκαμπτε τις κυρώσεις και μετέφερε φορτίο”, τόνισε ο αντιναύαρχος.
