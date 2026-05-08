Πάτρα: Ολοκληρώνεται η επιτυχημένη έκθεση "Τυπογραφίας Ίχνη"

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 στις 18.00 με 19.00, με αφορμή το κλείσιμο της πολύ ενδιαφέρουσας έκθεσης "Τυπογραφίας Ίχνη", που πραγματοποιείται στο χώρο της Βιβλιοθήκης & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία παρουσιάζονται παλαιές εκδόσεις, έντυπο υλικό και προβάλλονται συνεντεύξεις τυπογράφων της πόλης, ο επιμελητής αυτής της έκθεσης, ο Πατρινός μουσειολόγος Ξενοφώντας Παπαευθυμίου θα ξεναγήσει τους επισκέπτες ενώ ο εικαστικός Γιάννης Παπαδόπουλος θα πραγματοποιήσει εργαστήριο με τίτλο «επιτελεστική στοιχειοθεσία».

Υπενθυμίσουμε πως οι εκδηλώσεις αφιερωμένες στην εξέλιξη της τυπογραφίας και των γραφικών τεχνών στην Πάτρα, της Εταιρείας Αχαϊκών Σπουδών πραγματοποιούνται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, με συμπράττοντες το Μουσείο Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Αχαΐας, τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών και με τη συμβολή της εταιρείας Mosaic // Πολιτισμός & Δημιουργικότητα.

*Τα εγκαίνια της έκθεσης αρχειακού υλικού για την τυπογραφία στην Πάτρα είχαν γίνει τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 το απόγευμα.