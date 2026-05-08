Καταγγελία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τις συνθήκες «σύγχρονης σκλαβιάς» μεταναστών εργατών γης

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλοντας τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας χιλιάδων μεταναστών εργατών γης και συσκευαστηρίων στη Δυτική Ελλάδα.

Με αφορμή τον θάνατο 20χρονου Νεπαλέζου εργάτη από λεπτοσπείρωση και τα δεκάδες κρούσματα φυματίωσης, κάνει λόγο για συνθήκες «σύγχρονης σκλαβιάς», επιρρίπτοντας σοβαρές ευθύνες σε κυβέρνηση, Περιφέρεια, εργοδοσία και αρμόδιους φορείς, ενώ ζητά άμεσα μέτρα υγειονομικής προστασίας, αξιοπρεπή στέγαση και κατοχύρωση ίσων εργασιακών δικαιωμάτων για όλους τους εργαζόμενους.

Η ανακίνωση

"Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών εργατών γης και συσκευαστηρίων. Με συνεχείς παρεμβάσεις και υπομνήματα προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, τους Δήμους και τα αρμόδια Υπουργεία — όλους δηλαδή τους φορείς που φέρουν ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή — έχουμε απαιτήσει να διασφαλιστούν οι στοιχειώδεις και αναγκαίες συνθήκες διαβίωσης, που να επιτρέπουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη σωστή ατομική υγιεινή: καθαρό νερό, τουαλέτες, κατάλληλη στέγαση, ρουχισμός και πρόσβαση σε βασική υγειονομική φροντίδα.

Από όλους τους υπεύθυνους, το μόνο που έχουμε εισπράξει μέχρι σήμερα είναι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι μοναδικό τους μέλημα είναι να μη διαταραχθούν τα τεράστια κέρδη των «μεγαλοτσιφλικάδων» και της μεγαλοεργοδοσίας της περιοχής. Δεν τους ενδιαφέρει ότι οι εργάτες γης — οι άνθρωποι που παράγουν όλον αυτόν τον πλούτο — ζουν και εργάζονται κάτω από συνθήκες σύγχρονης σκλαβιάς.

Ο θάνατος του 20χρονου Νεπαλέζου εργάτη από λεπτοσπείρωση αλλά και τα δεκάδες κρούσματα φυματίωσης σε μετανάστες εργάτες γης από χώρες όπως το Νεπάλ, το Σουδάν και το Μπαγκλαντές επιβεαβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο όσα εδώ και καιρό καταγγέλλουμε και αναδεικνύουν την παντελή έλλειψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και διαμονής των μεταναστών εργατών που εργάζονται στα χωράφια του «κόκκινου χρυσού». Την ίδια ώρα, η μεγαλογοεργοδοσία της περιοχής χορεύει πάνω στα έσοδα των εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στα σπίτια – τρώγλες, στους χώρους δουλειάς των κολασμένων της γης χορεύουν τα ποντίκια και οι ασθένειες. Άνθρωποι και ποντίκια εν έτη 2026!

Επίσης, είναι χιλιάδες οι εργαζόμενοι που δεν έχουν χαρτιά και κατά συνέπεια και ΑΜΚΑ, ώστε να μπορούν να έχουν την στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Καταγγέλλουμε την άρνηση της διοίκησης της 6ης ΥΠΕ να συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πάτρας.

Το κράτος, η Κυβέρνηση, η Περιφέρεια είναι υπόλογοι και έχουν σοβαρές ευθύνες για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή.

Τεράστιες ευθύνες φέρουν επίσης και τα κόμματα της «βολικής αντιπολίτευσης», όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, τα οποία έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο που αξιοποιούν σήμερα τα μονοπώλια της αγροτοβιομηχανικής παραγωγής στην περιοχή. Με τη στάση τους στηρίζουν ένα σύστημα εκμετάλλευσης που αντιμετωπίζει τους εργάτες γης ως αναλώσιμους.

Την ίδια στιγμή, από αυτές τις δυνάμεις τόσο στα δημοτικά συμβούλια όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επικρατεί εκκωφαντική σιωπή για το σύγχρονο αυτό κολαστήριο. Κανείς τους δεν έχει τολμήσει να αναδείξει ουσιαστικά την κατάσταση που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης, επιλέγοντας τη σιωπή και την ανοχή απέναντι στην εξαθλίωση και την εκμετάλλευση.

Καλούμε όλους του συναδέλφους, Έλληνες και ξένους, να παλέψουμε μαζί και να απαιτήσουμε, άμεσα με ευθύνη της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας και του ΕΟΔΥ: