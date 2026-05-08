Θεσσαλονίκη: 45χρονη παρασύρθηκε από το ΙΧ της - Λύθηκε το χειρόφρενο

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται 45χρονη, όταν το αυτοκίνητό της κινήθηκε ξαφνικά μετά από λύσιμο του χειρόφρενου και την παρέσυρε
Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το thestival, κάτω από άγνωστες συνθήκες, 45χρονη παρασύρθηκε από το ίδιο της το αυτοκίνητο όταν λύθηκε το χειρόφρενό του.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και νοσηλεύεται με κατάγματα στο σώμα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.
