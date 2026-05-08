Πάτρα: Εγκαινιάζεται η Έκθεση Φωτογραφίας «Beyond Borders/Πέρα από τα σύνορα»

Εγκαινιάζεται αυτή την Δευτέρα 11 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πολύεδρο, στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα, η Έκθεση Φωτογραφίας, «Beyond Borders/Πέρα από τα σύνορα» της Liu Gaoli, Κινέζας ανθρωπολόγου και μουσειολόγου. Θα ακολουθήσει ομιλία με θέμα "Το σύνορο ως τόπος που ενώνει", με ομιλητή τον Δρ. Βασίλη Αδραχτά, Υπεύθυνο Προγράμματος Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Νέας Νότιας Ουαλίας (Σύδνεϋ) και συζήτηση.

Η έκθεση φωτογραφίας της Κινέζας ανθρωπολόγου και μουσειολόγου Liu Gaoli μας μεταφέρει από την Ιαπωνία στην Αυστραλία και από εκεί στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα ταξίδι στα όρια, στα σύνορα μεταξύ λαών, πολιτισμών και ιδεών. Πακιστάν και Κίνα, Πακιστάν και Ινδία, ενδιάμεσες ζώνες που χωρίζουν αλλά παράλληλα ενώνουν. Η Liu Gaoli αποτυπώνει με τον φακό της την εμπειρία του συνόρου μέσα από αντιστικτικές γεωγραφίες, κοινωνικούς αποκλεισμούς και εμφύλιες αμφισημίας.

*Στο μεταξύ τη νέα εβδομάδα 11 – 16 Μαΐου 2026 στο Πολύεδρο, συνεχίζεται η ομαδική ειακστική έκθεση "Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III".

Την Τρίτη 12/5 στις 20.00 στην 3η συνάντηση της ενότητας «Λόγος & Αλγόριθμος», Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη & το μέλλον, θα συνομιλήσει ο Μιχαήλ Παρούσης, Αν. Καθηγητής Φιλοσοφίας, Θεωρίας & Επιστημολογίας του Δικαίου του Πανεπιστημίου Πατρών με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, Υποψήφιο Διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας & Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το θέμα τους είναι: «Η έννοια της αυτονομίας από τη φιλοσοφία στην τεχνολογία και η ηθική διαπαιδαγώγηση των μηχανών».

Το δε Σάββατο 16-5 στις 10.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η εκαπιδευτική δράση για παιδιά «Μια ωραία πεταλούδα…» που θα φτιάξει ο καθένας, μικροί, μεγάλοι, για να γεμίσουμε χρώματα τον δροσερό κήπο του Πολύεδρου.



