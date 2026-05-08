Κρήτη: «Περίμενα ότι θα γίνει το κακό, ο δολοφόνος μας έλεγε “θα δείτε τι θα πάθετε από μένα”» λέει ο πατέρας του Νικήτα

Ξέσπασμα άνευ προηγουμένου έκανε ο πατέρας του 21χρονου Νικήτα, του οποίου η δολοφονία έχει «παγώσει» ολόκληρη την Κρήτη.

Για το φονικό που σημειώθηκε στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, έχει πάρει τον δρόμο για τη φυλακή ο 54χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης που σκότωσε με 6 σφαίρες τον νεαρός, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του.

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση της δολοφονίας του Νικήτα στο Ηράκλειο, με τις μαρτυρίες να συγκλονίζουν σχετικά με τις απειλές και τις επιθέσεις που έκανε ο 54χρονος σε βάρος του 21χρονου. Οι συγγενείς του θύματος έχουν περιγράψει όλες τις απόπειρες και τις απειλές που εξαπέλυε τα τελευταία 3 χρόνια ο δολοφόνος του παιδιού τους, τονίζοντας ότι είχαν ενημερώσει πολλές φορές τις αρχές και παρόλα αυτά, ο 54χρονος παρέμενε ελεύθερος.

Τόσο οι αδερφές όσο και πατέρας του Νικήτα, μιλώντας στην εκπομπή Live News, περιέγραψαν μία επίθεση που έκανε σε βάρος του 21χρονου ο 54χρονος έξω από το σπίτι τους. Ο φόβος της οικογένειας ξεκίνησε όταν τα Χριστούγεννα του 2024 ο 54χρονος είχε κρυφτεί πίσω από καλαμιές έξω από το σπίτι του 21χρονου και του επιτέθηκε πισώπλατα, με ένα καδρόνι.

«Τον περίμενε κρυμμένος στα χόρτα και του επιτέθηκε πισώπλατα. Επειδή όμως ο μικρός είχε τον νου του γενικά, γιατί ήξερε ότι κινδυνεύει, άκουσε το τσαρχάλισμα και γύρισε πίσω, οπότε πρόλαβε και έβαλε τα χέρια του». Ο Νικήτας τότε άρχισε να τρέχει φωνάζοντας και για καλή του τύχη, ο πατέρας του που κοιμόταν άκουσε τον θόρυβο και βγήκε έξω να δει τι συμβαίνει. Όπως περιέγραψαν οι συγγενείς του 21χρονου, ο 54χρονος σήκωσε και όπλο και πυροβόλησε προς τον Νικήτα και την αδερφή του, χωρίς όμως η σφαίρα του να βρει στόχο.

Ο πατέρας του Νικήτα, εξηγώντας αναλυτικά εκείνη την επίθεση έξω από το σπίτι του, περιέγραψε όλες τις κινήσεις του 54χρονου μέχρι να ανοίξει πυρ σε βάρος των παιδιών του. «κοιμόμουν επί 3 χρόνια με ρούχα και αρβύλες για να βγω ανά πάσα στιγμή έξω. Δεν κοιμόμουν μέχρι να σχολάσει παιδί από τη δουλειά και να έρθει ο Νικήτας σπίτι. 26 του Δεκέμβρη είχαμε πάει στο χωριό και την ώρα που φεύγαμε, πέρασε ο 54χρονος από εδώ μας κοίταξε και έφυγε. Το βράδυ που γυρίσαμε, ήρθε ένας φίλος και τον πήρε να βγουν βόλτα. Γύρισε στις 3 το ξημέρωμα και αυτός ήταν κρυμμένος κρατώντας ένα σίδερο, περίμενε το παιδί για να του επιτεθεί. Άκουσα το παιδί να φωνάζει βοήθεια και πετάχτηκα έξω μαζί με την κόρη μου.

Ο γιος μου τον χτύπησε με ένα ξύλο και εγώ με την άλλη μου κόρη τον κυνηγήσαμε και τον χτυπήσαμε. Αυτός έβγαλε το περίστροφο και άρχισε να πυροβολεί προς το μέρος των παιδιών. Εγώ έτρεχα με ένα σίδερο και θα τον προλάβαινα αλλά είδα κάτω τα παιδιά μου. Τι να κυνηγούσα; Έπρεπε να δω τα παιδιά μου τι έχουν πάθει. Πήγαμε στην αστυνομία τους έδειξα το σίδερο που είχε μαζί, δεν το πήραν να το εξετάσουν, δεν τον προστάτευσε ούτε η αστυνομία ουτε η δικαιοσύνη το παιδί μου. Απορώ γιατί αυτός ήταν ελεύθερος ακόμη».