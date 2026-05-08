Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10-5-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧ. ΣΙΜΟ

ΕΤΩΝ 88

Κηδεύουμε το Σάββατο 9-5-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.

Η σύζυγος: Μαρία

Τα παιδιά του: Πολυξένη Σίμου, Παναγιώτα Σίμου και Θανάσης Αλεξίου, Μιχαήλ Σίμος και Περσεφόνη Κοντογιάννη

Τα εγγόνια του

Τα αδέλφια του

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΟΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86

Κηδεύουμε το Σάββατο 9-5-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Προαστίου.

Η σύζυγος: Βαρβάρα

Τα παιδιά του: Άννα και Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Διονύσιος Δημητρόπουλος και Θεοδώρα Ζούμπου.

Τα εγγόνια του: Βασιλική, Βαρβάρα, Ανδριάννα, Ευάγγελος

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιδρύματος «Η Κιβωτός της Αγάπης».

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------

ΚΗΔΕΙA

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 88

Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 9-5-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βασιλικό Ερυμάνθου.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Βάσω Χριστοπούλου, Δήμητρα & Βασίλειος Μαρκάτος.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ

ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

-------------