Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10-5-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΙΧ. ΣΙΜΟ
ΕΤΩΝ 88
Κηδεύουμε το Σάββατο 9-5-2026 και ώρα 12 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών.
Η σύζυγος: Μαρία
Τα παιδιά του: Πολυξένη Σίμου, Παναγιώτα Σίμου και Θανάσης Αλεξίου, Μιχαήλ Σίμος και Περσεφόνη Κοντογιάννη
Τα εγγόνια του
Τα αδέλφια του
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΝΔΡΕΑ ΔΙΟΝ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 86
Κηδεύουμε το Σάββατο 9-5-2026 και ώρα 4 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Προαστίου. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Προαστίου.
Η σύζυγος: Βαρβάρα
Τα παιδιά του: Άννα και Αθανάσιος Τριανταφυλλίδης, Διονύσιος Δημητρόπουλος και Θεοδώρα Ζούμπου.
Τα εγγόνια του: Βασιλική, Βαρβάρα, Ανδριάννα, Ευάγγελος
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση όπως αντί στεφάνων γίνουν καταθέσεις υπέρ του Ιδρύματος «Η Κιβωτός της Αγάπης».
-----------------
ΚΗΔΕΙA
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΛΟΥΚΙΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 88
Θανούσα κηδεύουμε το Σάββατο 9-5-2026 και ώρα 12.00 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Βασιλικό Ερυμάνθου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος & Βάσω Χριστοπούλου, Δήμητρα & Βασίλειος Μαρκάτος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ
ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
-------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΝΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Ο.Τ.Ε - ΕΤΩΝ 87
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 9-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 10:30 π.μ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΛΥΔΙΑ, ΦΩΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε την πολυαγαπημένη μας
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ
ΕΤΩΝ 76
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 10-5-2026 & ώρα 13.00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Αχαϊκό.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 12.30 μ.μ.
Τα τέκνα: Παναγιώτης, Αναστασία & Λάμπρος, Ιωάννης & Ελένη
Τα εγγόνια: Γεώργιος, Ηλία, Χριστίνα
Η φίλη: Ευθυμία
Η μνήμη της θα παραμείνει αιώνια ζωντανή στις καρδιές μας
Τα ανίψια
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο τελετών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Πατρών Πύργου 62 - Κάτω Αχαΐα
Τηλ.: 26930 24793 - Κιν.: 6978 074598
Διανυκτερεύει, email: [email protected]
-----------------------
