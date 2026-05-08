Καιρός: Μικρό καλοκαίρι από το Σάββατο - Η πρόγνωση από τον Σάκη Αρναούτογλου

Καλοκαιρινός αναμένεται ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη η χώρα θα έχει πολλές ώρες ηλιοφάνειας, αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας και θερμές αέριες μάζες, που κατά τόπους θα ανεβάσουν τον υδράργυρο ακόμα και στους 30 με 31 βαθμούς, κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Μόνο στα βόρεια και κυρίως στα ορεινά, τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, θα βγαίνουν πρόσκαιρες μπόρες ή λίγες καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα.

Οι άνεμοι γενικά δεν θα προβληματίσουν. Με λίγα λόγια: Πολλή ζέστη για την εποχή, αρκετός ήλιος και μόνο λίγη αστάθεια στα βουνά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Αναλυτικά η πρόγνωση καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

Ο καιρός το Σάββατο

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Σάββατο στα βόρεια προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και το μεσημέρι και το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα βαθμιαία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 24 με 27 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 28 βαθμούς Κελσίου.