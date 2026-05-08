Πάτρα: Επιστημονική υβριδική Ημερίδα διοργανώνει το «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας διοργανώνει επιστημονική υβριδική Ημερίδα με τίτλο «Το αύριο της θεραπείας, σήμερα» Κλινικές Μελέτες στην Ογκολογία: Ενημέρωση | Γνώση | Ασφάλεια, ένα θέμα που αφορά άμεσα όλους τους ογκολογικούς ασθενείς αλλά και την εξέλιξη της σύγχρονης ιατρικής.

Η Ημερίδα θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 στι 10 το πρωί στο My Way Hotel & Events.

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν βασικό πυλώνα της ιατρικής καινοτομίας, προσφέροντας πρόσβαση σε νέες θεραπείες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο της επιστήμης. Παρά τη σημασία τους, εξακολουθεί να υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης και κατανόησης, το οποίο η ημερίδα επιδιώκει να καλύψει μέσα από τεκμηριωμένη γνώση και υπεύθυνη πληροφόρηση.

Την Ημερίδα θα πλαισιώσουν ιατροί, ερευνητές, επαγγελματίες υγείας, εκπρόσωποι φαρμακευτικών εταιρειών, συλλόγων ασθενών καθώς και θεσμικοί φορείς.

Σας περιμένουμε σε έναν ανοιχτό και αξιόπιστο χώρο επιστημονικού διαλόγου, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης των ασθενών και της κοινωνίας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου "Άλμα Ζωής".

Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

*Το My Way Hotel & Events βρίσκεται στην Όθωνος & Αμαλίας 16, στην Πάτρα.

Online

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η Ημερίδα που διοργανώνει το "Άλμα Ζωής" Ν. Αχαΐας, έχει την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, της 6ης ΥΠΕ, του EU CanScreen & του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Επίσης η Ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.