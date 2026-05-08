Ληστεία τύπου «Casa de Papel» στη Γερμανία - Κλείδωσαν κόσμο στο θησαυροφυλάκιο και εξαφανίστηκαν

Αίσιο τέλος είχε το θρίλερ με την ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας (Sparkasse) στην πόλη Σίντσιχ (Sinzig), στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου στη Γερμανία.

Ειδικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τους ομήρους, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ωστόσο οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Σύμφωνα με το Spiegel, ο ύποπτος ή οι ύποπτοι δεν βρίσκονταν πλέον στο κτίριο κατά τη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησαν ειδικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στο Κόμπλεντς. Δύο όμηροι που είχαν κλειδωθεί απελευθερώθηκαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, τα άτομα είχαν κλειδωθεί στο θησαυροφυλάκιο. Με βάση τα νέα στοιχεία, μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι ο δράστης ή οι δράστες απομακρύνθηκαν από τον τόπο του εγκλήματος «αμέσως μετά τον εγκλεισμό των ατόμων στο θησαυροφυλάκιο» το πρωί «με τρόπο που δεν είναι γνωστός μέχρι στιγμής», εξήγησε η αστυνομία.

Έρευνα στη γύρω κατοικημένη περιοχή δεν έχει αποφέρει μέχρι στιγμής αποτελέσματα, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επί τόπου. Ωστόσο, οι ενέργειες συνεχίζονται. Δεν υπάρχει ακόμη περιγραφή των υπόπτων. Οι απελευθερωμένοι όμηροι θα λάβουν πρώτα τις απαραίτητες φροντίδες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η αστυνομία δεν θεωρεί ότι μεταξύ των ομήρων υπήρχαν πελάτες της τράπεζας. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Κόμπλεντς, Jurgen Fachinger. Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ένας από τους ομήρους είναι ο οδηγός ενός οχήματος μεταφοράς χρημάτων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, η επέμβαση ξεκίνησε το πρωί μετά από αυτόματη κλήση έκτακτης ανάγκης που ενεργοποιήθηκε από συναγερμό, με τους αστυνομικούς να περικυκλώνουν στη συνέχεια το κτίριο της τράπεζας.