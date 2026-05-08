Γιορτάζει το σαββατοκύριακο 9-10/5 η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Σπάτων Δυτικής Αχαΐας

Mε ιδιαίτερη λαμπρότητα και θρησκευτική κατάνυξη θα εορταστεί κι εφέτος στις 9 και 10 Μαΐου στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Σπάτων Δυτικής Αχαΐας η μετακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Νικολάου, από τα Μύρα της Λυκίας στο Μπάρι της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθούν οι εξής θρησκευτικές εκδηλώσεις:

- Στις 9 Μαΐου, ημέρα Σάββατο και ώρα 7.30 το πρωί θα τελεστεί Προεόρτιος Όρθρος και Θεία Λειτουργία με Έξοδο της Σεπτής Εικόνας του Αγίου Νικολάου, ενώ το απόγευμα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο & θα χοροστατήσει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ. Αθανάσιος. Στις 10.30 το βράδυ θα ξεκινήσει η Ιερά Αναστάσιμος Αγρυπνία.

-Στις 10 Μαΐου 2026, ημέρα Κυριακή το πρωί, θα τελεσθεί Αναστάσιμος Όρθρος και Αρχιερατική πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η Λιτάνευση της Σεπτής Εικόνας του Θαυματουργού Αγίου Νικολάου έως τις βρύσες του ιερού Προσκυνήματος.

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας και ώρα 6.30 θα ψαλεί Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Νικόλαο υπέρ υγείας των προσκυνητών.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρης Αλεξόπουλος και σύσσωμη η δημοτική Αρχή θα παρευρεθούν στις θρησκευτικές εκδηλώσεις τιμώντας την εορτή της Προόδου των τιμίων λειψάνων του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, στην ιστορική Μονή που αποτελεί πανελλαδικό προσκύνημα.