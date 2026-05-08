Οι Blues Wire live στην Πάτρα

Το κορυφαίο συγκρότημα Blues Wire πάντα πιστό στο ετήσιο ραντεβού του επιστρέφει στη Πάτρα και στο Bocas the bar στη Ρ. Φεραίου για μια μοναδική συναυλία.

Το live τους είναι προγραμματισμένο γι' αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 στις 21.00.

Oι BLUES WIRE αποτελούν μια μοναδική περίπτωση για την ελληνική πραγματικότητα. Eχουν χαρακτηριστεί ως το κορυφαίο συγκρότημα του είδους όχι μόνο στη χώρα τους αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα σχήμα που διατηρείται για πάνω από 20 χρόνια είναι κάτι σπάνιο για τα παγκόσμια δεδομένα, πόσο μάλλον για τα Eλληνικά, με την επισήμανση πως η μουσική είναι η δουλειά τους και όχι κάποιου είδους χόμπι η παράλληλη ενασχόληση.

Στο ενεργητικό τους έχουν πάνω από 10 δίσκους, αμέτρητες συναυλίες στην Eλλαδα και το εξωτερικό, δεκάδες εμφανίσεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς και το σπουδαιότερο, μια πλειάδα συνεργασιών με κορυφαία ονόματα του είδους αλλά και την εκτίμηση και αποδοχή των συναδέλφων τους.

Δημιουργήθηκαν πριν περίπου 43 χρόνια, το 1983 από τους Hλία Zάικο και Σωτήρη Zήση και οι αρχικές εμφανίσεις τους πραγματοποιήθηκαν ως BLUESGANG.

Mε το όνομα αυτό ηχογράφησαν τους 3 πρώτους δίσκους τους – μεταξύ αυτών και ο πρώτος μπλουζ δίσκος της ελληνικής δισκογραφίας – και συνέχισαν ως το 1986 όταν και μετονομαστήκαν σε Blues Wire. Έκτοτε με θαυμαστή συνέπεια και αφοσίωση συνεχίζουν μια πορεία μέσα και ανάμεσα στα μπλουζ προσθέτοντας πινελιές προσωπικού ύφους με αποτέλεσμα μια κατάθεση με άποψη, άμεσα αναγνωρίσιμη και σεβαστή.

Στη διαδρομή αυτή είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν – και ν’ ανοίξουν συναυλίες τους – μυθικά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής (Buddy Guy, Albert King, John Mayall, Otis Rush) αλλά και να επισκεφτούν πολλά ευρωπαϊκά φεστιβάλ (Γαλλία, Iταλία, Oυγγαρία, Aυστρία, Σλοβενία κ.α.).

Σήμερα οι Blues Wire συνεχίζουν καθοδηγούμενοι απο τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία τους με αποτέλεσμα ένα γκρουπ με πιστή, ωριμότητα και ήθος που κοσμεί την ελληνική μουσική σκηνή.

Στο πρόγραμμα τους θα παρουσιάσουν τραγούδια και μουσικές από το νέο τους cd με τον τίτλο NOS που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

BLUES WIRE LIVE ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΙΟΥ

BOCAS THE BAR

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ - ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00.

Περισσότερες πληροφορίες - κρατήσεις στο: 2610 223443.

BLUES WIRE ΕΙΝΑΙ ΟΙ:

ΗΛΙΑΣ ΖΑΪΚΟΣ - ΚΙΘΑΡΑ, ΦΩΝΗ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΖΗΣΗΣ - ΜΠΑΣΟ

ΝΙΚΗ ΓΟΥΡΖΟΥΛΙΔΟΥ - ΤΥΜΠΑΝΑ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (μεταξύ άλλων) με:

John Hammond/ Louisiana Red/ Katie Webster/ Carey Bell/ Dave Kelly/ Angela

Brown/ Larry Garner/ Dick Heckstall Smith/ Al Copley/ Guitar Shorty/ Johnny Mars/

Ann Rabson/ Eddie Burns/ Sherman Robertson / Dr Feelgood.

EΓPAΨAN - EIΠAN

Οι Μπλουζ Γουάιρ είναι το καλύτερο συγκρότημα του είδους στην Ευρώπη. Τους αξίζει ν’ ακουστούν από μεγαλύτερα ακροατήρια.-KATIE WEBSTER

Δεν τους λείπει ούτε η αυθεντικότητα ούτε το καλό γούστο.-INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE

Η άποψη των Μπλουζ Γουάιρ είναι σίγουρα εφάμιλλη η και καλύτερη απ’ όσες "λευκές" προχείρως μπορώ να θυμηθώ.-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΖΑΖ & JAZZ

Ο Ηλίας Ζάικος είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια της μπλουζ κιθάρας.-MESSAGERO VENETO- ΙΤΑΛΙΑ

Σκληροί, δεμένοι, σίγουροι.-EΛEYΘEPOTYΠIA

ΔIΣKOΓPAΦIA

DIG IT! (1984) – file under BLUESGANG

ON A SECOND THOUGHT (1985) - file under BLUESGANG

FIVE LIVE (1985) - file under BLUESGANG

WHO’S CALLING? (1987)

TRULY INTERNATIONAL (1989) with the International Blues Duo

BULLDOG BOOGIE (1993)

OFF THE BOX (1996) solo EZ

STEADY GIG (1999)

BETWEEN SPIRIT AND TIME (2000) solo EZ

FENCE (2001)

LIVE AT THE GALLERY (2002) The Lo-fi kings

LIVE! (2003)

JIMI JAM (2004) solo EZ

TWO SHOWS - DVD (2006)

ΤΑΚΕ ΜΥ ΗΑΝD ΤΟ ΤΗΕ SΚΥ (2007)

NOS (2018)

HOBO STREET (2022).