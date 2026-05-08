Bloomberg: Νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες σε Αιγαίο ετοιμάζει η Τουρκία

Νομοσχέδιο με στόχο τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών σε «αμφισβητούμενες», κατά την Αγκυρα, περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου ετοιμάζεται να καταθέσει στο κοινοβούλιο η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, το νομοσχέδιο θεωρείται το πρώτο επίσημο βήμα της Αγκυρας για την «εδραίωση των διεκδικήσεών της και τη διακήρυξη κυριαρχικών δικαιωμάτων» επί πιθανών ενεργειακών πόρων στην περιοχή.

Η Τουρκία εμφανίζεται «αποφασισμένη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της», καθώς και εκείνα του ψευδοκράτους, στην «κούρσα» για το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, στενός σύμμαχος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τις συνεργασίες ασφάλειας και ενέργειας μεταξύ Γαλλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. «Η Τουρκία δεν είναι χώρα που επιδιώκει την ένταση», δήλωσε στο κοινοβούλιο ο ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικού Κινήματος Ντεβλέτ Μπαχτσελί. «Ωστόσο, κάθε κίνηση που αγνοεί τα δικαιώματά της, τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της ή τους Τουρκοκύπριους θα λάβει σθεναρή απάντηση», ανέφερε.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε τις πληροφορίες του Bloomberg.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το υπό κατάθεση νομοσχέδιο αναμένεται να αποτυπώσει για πρώτη φορά επίσημα τη θέση της Αγκυρας σε νομικό κείμενο. Παραμένει άγνωστο πότε θα τεθεί προς συζήτηση.

Οι πιθανές τουρκικές διεκδικήσεις, αναφέρει το Bloomberg, ενδέχεται να επαναφέρουν εντάσεις με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Ελλάδα και Κύπρο. Ιδιαίτερα ευαίσθητο θεωρείται το ζήτημα των υπεράκτιων κοιτασμάτων γύρω από την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία ασκεί διεθνώς αναγνωρισμένη κυριαρχία επί ολόκληρου του νησιού.

Το δημοσίευμα προσθέτει στην εξίσωση και τον ευρωπαϊκό παράγοντα.

Οπως αναφέρει, η Ουάσιγκτον έχει καλέσει Αθήνα και Αγκυρα να διατηρήσουν τον διάλογο σχετικά με τις ενεργειακές έρευνες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει στο παρελθόν απειλήσει την Τουρκία με κυρώσεις για δραστηριότητες έρευνας υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, έπειτα από αιτήματα Ελλάδας και Κύπρου για προστασία της κυριαρχίας τους.