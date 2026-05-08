Κρήτη: Με έξι σφαίρες στον κορμό δολοφονήθηκε ο Νικήτας - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Νεότερα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης από τον 54χρονο Κ.Π., φωτίζουν κρίσιμες παραμέτρους του τρόπου που δέχθηκε τα πυρά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, η ιατροδικαστική έκθεση που αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛΑΣ την επόμενη εβδομάδα, καταγράφει ότι και οι έξι σφαίρες πέτυχαν τον 21χρονο, όλες στον κορμό. Από τα τραύματα, τα πέντε είναι διαμπερή, ενώ ένα χαρακτηρίζεται τυφλό, καθώς η βολίδα έχει παραμείνει στο σώμα του.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο εύρημα ότι μία από τις βολίδες έχει δεχθεί πισώπλατα: στην πλάτη υπάρχει έγκαυμα, στοιχείο που αντιστοιχεί σε πύλη εισόδου. Παράλληλα, δεν προκύπτει με σαφήνεια ποια βολίδα ήταν η θανατηφόρα. Η εκτίμηση που αναφέρεται είναι ότι πρόκειται για πλήγμα στον κορμό, σε σημείο κοντά στη μασχάλη.

Ως προς τις αποστάσεις, οι τέσσερις πυροβολισμοί αποδίδονται σε απόσταση περίπου 2–3 μέτρων. Για δύο ακόμη πυροβολισμούς, οι πληροφορίες αναφέρουν μικρότερη απόσταση, με την εκτίμηση ότι πρόκειται πιθανότατα για «χαριστικές βολές», καθώς ο δράστης φέρεται να προσέγγισε τον 21χρονο ενώ ήδη βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Εν τω μεταξύ, καμία μεταμέλεια φαίνεται ότι δεν έδειξε ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου στην Κρήτη που έχει σοκάρει το πανελλήνιο. Ενδεικτική της στάσης του η ατάκα που, σύμφωνα με το cretalive.gr, είπε στην απολογία του και πριν την προφυλάκισή του: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι…».

Για τη στιγμή της δολοφονίας του 21χρονου, ο Κώστας Παρασύρης περιέγραψε ότι συνάντησε τυχαία τον νεαρό και θεώρησε ότι ο νεαρός τον ειρωνεύτηκε με άσεμνη χειρονομία.

«Εκείνη την στιγμή έχασα την γη κάτω από τα πόδια μου, ένα μαύρο πέπλο σκέπασε το ήδη επιβεβαρυμένο και αρρωστημένο μυαλό μου, θόλωσα, περιήλθα σε κατάσταση παροξυσμού, παραληρήματος, και πλήρους ψυχικής ταραχής και άμεσα, υπό καθεστώς απύθμενου πόνου, τρομερού θυμού και τεράστιας οργής που απέκλεισαν την σκέψη μου - χωρίς να το καταλάβω - έπεσα πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο συγχωρεμένος. Αυτός τότε αντί να σηκωθεί να φύγει κατέβηκε από το αυτοκίνητο και μού επιτέθηκε κλωτσώντας με και με τα δύο του πόδια».