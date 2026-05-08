Ν. Φιλαδέλφεια: Στη φυλακή ο 25χρονος που ξυλοκόπησε 17χρονο μαθητή στο φάσμα του αυτισμού

Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο κατηγορούμενος που φέρεται να προκάλεσε βαρύτατες σωματικές βλάβες στον ανήλικο, φαίνεται να είπε απολογούμενος πως δεν γνώριζε ότι ο 17χρονου ήταν στο φάσμα του αυτισμού και πως σε κάθε περίπτωση έσφαλε, ζητώντας συγγνώμη για την ενέργειά του.

«Ντρέπομαι γι αυτό που έκανα. Ήταν τεράστιο λάθος μου» είπε κατά την απολογία του, υποστηρίζοντας ότι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει το θυμό του.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, στην ένταση του καβγά. Απολογούμαι και ζητάω συγνώμη… Δεν ήθελα να προκαλέσω κακό. Ντρέπομαι και δηλώνω ότι θα συμπαρασταθω ηθικά, οικονομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο γιατί έχω κατανοήσει το λάθος μου».

 Η σύντροφος του 20χρονου, μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη χωρίς περιοριστικούς όρους.

Το χρονικό
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τοπικού πανηγυριού, όταν, λόγω του μεγάλου συνωστισμού, η 20χρονη σύντροφος του 25χρονου, έπεσε θύμα ενός ακούσιου σπρωξίματος από τη μικρότερη αδελφή του 17χρονου.

Η αντίδραση της γυναίκας ήταν έντονη και η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου. Ο 17χρονος, τρομαγμένος από την ένταση, άρχισε να φωνάζει, με αποτέλεσμα ο 25χρονος να επιτεθεί με γροθιές. Αφού χτύπησε και την 20χρονη αδελφή του μαθητή, έριξε τουλάχιστον δύο γροθιές στο πρόσωπό του, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Το ζευγάρι εξαφανίστηκε από το σημείο, ενώ αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Το απόγευμα της Κυριακής (3/5), οι δύο δράστες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν.

