Πάτρα: Έναρξη αιτήσεων εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΚΟΔΗΠ 2026 – 2027

Tην Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2026 - 2027 ξεκινά την Κυριακή 10 Μαΐου 2026.

 Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων

·        Από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2026 (ώρα 23:59)

 

 Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων

·        Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ: www.kodip.gr

 

 Δικαιούχοι:

·        Νήπια: Γεννημένα από 01/01/2023 έως και 01/03/2024.

·        Βρέφη: Γεννημένα μετά την 01/03/2024 (εξέταση αίτησης με τη συμπλήρωση των 2,5 ετών).

 


Για περισσότερες λεπτομέρειες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων  www.kodip.gr

 

 

