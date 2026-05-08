Πάτρα: Έναρξη αιτήσεων εγγραφής μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) σε Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του ΚΟΔΗΠ 2026 – 2027

Tην Κυριακή 10 Μαΐου 2026
Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ) ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφών μέσω μοριοδότησης (όχι ΕΣΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2026 - 2027 ξεκινά την Κυριακή 10 Μαΐου 2026.
Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων
· Από 10 Μαΐου έως και 31 Μαΐου 2026 (ώρα 23:59)
Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων
· Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΚΟΔΗΠ: www.kodip.gr
Δικαιούχοι:
· Νήπια: Γεννημένα από 01/01/2023 έως και 01/03/2024.
· Βρέφη: Γεννημένα μετά την 01/03/2024 (εξέταση αίτησης με τη συμπλήρωση των 2,5 ετών).
Για περισσότερες λεπτομέρειες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων www.kodip.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr