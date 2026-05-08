Χανταϊός: Παγκόσμιος αγώνας για την ιχνηλάτηση – Σε τέσσερις ηπείρους οι έρευνες

Σε παγκόσμιο αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων χανταϊού έχουν επιδοθεί οι υγειονομικές αρχές σε τέσσερις ηπείρους, μετά το ξέσπασμα της θανατηφόρας επιδημίας σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε από την Αργεντινή.

Στην Αργεντινή, μια ομάδα ερευνητών αναμένεται να αναχωρήσει για την Ουσουάια, απ’ όπου υπάρχει η υποψία πως ξεκίνησε η επιδημία, δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της χώρας στο Associated Press. Οι Αργεντινοί ερευνητές υποψιάζονται ότι το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε στο κρουαζιερόπλοιο ενδέχεται να έχει προσβληθεί από τον ιό κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού παρατήρησης πουλιών.



Στις 24 Απριλίου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του πρώτου επιβάτη επί του πλοίου, πάνω από είκοσι άνθρωποι από τουλάχιστον 12 διαφορετικές χώρες αποβιβάστηκαν από το πλοίο χωρίς να υποβληθούν σε ιχνηλάτηση επαφών, όπως ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, ο διαχειριστής του πλοίου και οι ολλανδικές αρχές.

Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό –ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος–, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν νοσήσει. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων μετά την έκθεση.

Προς το παρόν, κανένας από τους υπόλοιπους επιβάτες ή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσε χθες η εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός. Ο ιός μεταδίδεται συνήθως μέσω της εισπνοής μολυσμένων περιττωμάτων τρωκτικών και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων.

Ο χάρτης των κρουσμάτων

Το πρώτο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο επιβεβαιώθηκε επισήμως στις 2 Μαΐου. Την Τετάρτη τρία άτομα –μεταξύ αυτών και ο γιατρός του κρουαζιερόπλοιου– απομακρύνθηκαν με αεροδιακομιδή από το πλοίο.

Η σορός του Ολλανδού, του πρώτου ανθρώπου που πέθανε εν πλω, στις 11 Απριλίου, απομακρύνθηκε από το πλοίο στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου αποβιβάστηκε και η σύζυγός του. Στη συνέχεια, η γυναίκα ταξίδεψε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου δύο ημέρες μετά αργότερα πέθανε.

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια ναυτιλιακή εταιρεία, συνολικά 30 επιβάτες – συμπεριλαμβανομένου του νεκρού Ολλανδού και της συζύγου του– αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης – αριθμό που το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει σε περίπου 40. Η εταιρεία δεν είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι δεκάδες ακόμη άτομα αποβιβάστηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου – στάση που για κάποιους επιβάτες ήταν το προγραμματισμένο τέλος της κρουαζιέρας.

Στις 2 Μαΐου οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά την παρουσία του χανταϊού σε επιβάτη του πλοίου, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Πρόκειται για έναν Βρετανό που μεταφέρθηκε, τρεις ημέρες μετά τη στάση στην Αγία Ελένη, από το πλοίο στη Νότια Αφρική, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έκτοτε νοσηλεύεται εκεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας.