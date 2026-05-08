Χανταϊός: Παγκόσμιος αγώνας για την ιχνηλάτηση – Σε τέσσερις ηπείρους οι έρευνες

Ο χάρτης των κρουσμάτων
Σε παγκόσμιο αγώνα δρόμου για την ιχνηλάτηση πιθανών κρουσμάτων χανταϊού έχουν επιδοθεί οι υγειονομικές αρχές σε τέσσερις ηπείρους, μετά το ξέσπασμα της θανατηφόρας επιδημίας σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε από την Αργεντινή.
Στην Αργεντινή, μια ομάδα ερευνητών αναμένεται να αναχωρήσει για την Ουσουάια, απ’ όπου υπάρχει η υποψία πως ξεκίνησε η επιδημία, δήλωσαν αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας της χώρας στο Associated Press. Οι Αργεντινοί ερευνητές υποψιάζονται ότι το ζευγάρι Ολλανδών που πέθανε στο κρουαζιερόπλοιο ενδέχεται να έχει προσβληθεί από τον ιό κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού παρατήρησης πουλιών.
Στις 24 Απριλίου, σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο του πρώτου επιβάτη επί του πλοίου, πάνω από είκοσι άνθρωποι από τουλάχιστον 12 διαφορετικές χώρες αποβιβάστηκαν από το πλοίο χωρίς να υποβληθούν σε ιχνηλάτηση επαφών, όπως ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, ο διαχειριστής του πλοίου και οι ολλανδικές αρχές.
Τρεις επιβάτες έχουν χάσει τη ζωή τους από τον ιό –ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπήκοος–, ενώ αρκετοί άλλοι έχουν νοσήσει. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων μετά την έκθεση.
Προς το παρόν, κανένας από τους υπόλοιπους επιβάτες ή τα μέλη του πληρώματος του πλοίου δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσε χθες η εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό είναι χαμηλός. Ο ιός μεταδίδεται συνήθως μέσω της εισπνοής μολυσμένων περιττωμάτων τρωκτικών και δεν μεταδίδεται εύκολα μεταξύ ανθρώπων.
Ο χάρτης των κρουσμάτων
Το πρώτο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο επιβεβαιώθηκε επισήμως στις 2 Μαΐου. Την Τετάρτη τρία άτομα –μεταξύ αυτών και ο γιατρός του κρουαζιερόπλοιου– απομακρύνθηκαν με αεροδιακομιδή από το πλοίο.
Η σορός του Ολλανδού, του πρώτου ανθρώπου που πέθανε εν πλω, στις 11 Απριλίου, απομακρύνθηκε από το πλοίο στις 24 Απριλίου στο νησί της Αγίας Ελένης, όπου αποβιβάστηκε και η σύζυγός του. Στη συνέχεια, η γυναίκα ταξίδεψε αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, όπου δύο ημέρες μετά αργότερα πέθανε.
Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια ναυτιλιακή εταιρεία, συνολικά 30 επιβάτες – συμπεριλαμβανομένου του νεκρού Ολλανδού και της συζύγου του– αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης – αριθμό που το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών ανεβάζει σε περίπου 40. Η εταιρεία δεν είχε ανακοινώσει προηγουμένως ότι δεκάδες ακόμη άτομα αποβιβάστηκαν από το πλοίο στις 24 Απριλίου – στάση που για κάποιους επιβάτες ήταν το προγραμματισμένο τέλος της κρουαζιέρας.
Στις 2 Μαΐου οι υγειονομικές αρχές επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά την παρουσία του χανταϊού σε επιβάτη του πλοίου, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Πρόκειται για έναν Βρετανό που μεταφέρθηκε, τρεις ημέρες μετά τη στάση στην Αγία Ελένη, από το πλοίο στη Νότια Αφρική, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και έκτοτε νοσηλεύεται εκεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις των επιβατών
Οπως έγινε γνωστό την Τετάρτη, άνδρας βρέθηκε θετικός στον ιό στην Ελβετία, μετά την αποβίβασή του στο νησί της Αγίας Ελένης, αν και έκτοτε οι ακριβείς κινήσεις του δεν είναι σαφείς.
Χθες, Πέμπτη, οι υγειονομικές Αρχές της Σιγκαπούρης δήλωσαν ότι παρακολουθούν δύο άνδρες που αποβιβάστηκαν από το πλοίο στην Αγία Ελένη, πέταξαν στη Νότια Αφρική και στη συνέχεια επέστρεψαν στη χώρα τους. Οι δύο άνδρες, οι οποίοι έφτασαν στη Σιγκαπούρη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, τέθηκαν σε απομόνωση και υποβλήθηκαν σε τεστ, σύμφωνα με τις Αρχές.
Οι Αρχές της Αγίας Ελένης, του ηφαιστειογενούς βρετανικού εδάφους στον Νότιο Ατλαντικό όπου αποβιβάστηκαν οι επιβάτες, δήλωσαν ότι παρακολουθούν έναν μικρό αριθμό ατόμων που θεωρούνται «επαφές υψηλού κινδύνου». Σε αυτές τις επαφές ζητήθηκε να παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Αγίας Ελένης.
Η Ολλανδή αεροσυνοδός
Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές της Νότιας Αφρικής επιχειρούν να εντοπίσουν άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβάτη πτήσης της 25ης Απριλίου.
Τα δυσοίωνα σενάρια για μία αεροσυνοδό της KLM που είχε έρθει σε επαφή με τη γυναίκα που πέθανε από χανταϊό στο Γιοχάνεσμπουργκ διαψεύστηκαν. Οπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η αεροσυνοδός της KLM Royal Dutch, που είχε εμφανίσει συμπτώματα του ιού και υποβαλλόταν σε εξετάσεις σε θάλαμο απομόνωσης νοσοκομείου του Αμστερνταμ, διαγνώστηκε αρνητική στο τεστ για την ασθένεια.
Το στέλεχος των Ανδεων
Ανθρωποι από τουλάχιστον 12 χώρες του κόσμου αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο στα τέλη Απριλίου, χωρίς να είναι ακόμη σαφές πού ταξίδεψαν μετά την αποβίβασή τους ούτε αν πρόκειται για ενεργά κρούσματα.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για ανθρώπους μεταξύ άλλων από Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Ινδονησία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Ελβετία.
Το κρουαζιερόπλοιο, με πάνω από 140 επιβάτες και μέλη του πληρώματος πλέει τώρα προς τα Κανάρια, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο ή την Κυριακή. Στο πλοίο παραμένει η σορός του τρίτου θύματος, μιας Γερμανίδας υπηκόου που απεβίωσε στις 2 Μαΐου.
Οπως δήλωσε χθες ο επικεφαλής ΠΟΥ, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, επικοινώνησε πολλάκις με τον κυβερνήτη του κρουαζιερόπλοιου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ηθικό των επιβαινόντων βελτιώθηκε όταν το πλοίο απέπλευσε από το Πράσινο Ακρωτήριο για τα Κανάρια.
Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι τουλάχιστον πέντε άτομα που επέβαιναν στο πλοίο είχαν μολυνθεί από τον λεγόμενο ιό των Ανδεων, ένα στέλεχος του χανταϊού που εντοπίζεται στη Νότια Αμερική. Πρόκειται για το μοναδικό στέλεχος που θεωρείται ότι μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και μπορεί να προκαλέσει σοβαρή και συχνά θανατηφόρα πνευμονική νόσο, το λεγόμενο πνευμονικό σύνδρομο (HPS).
Το ζευγάρι των Ολλανδών που έμελλε να αποδειχτούν τα δύο πρώτα κρούσματα, είχε ταξιδέψει σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο πλοίο, ανέφερε ο ΠΟΥ. Επισκέφθηκαν περιοχές όπου υπήρχαν είδη αρουραίων γνωστά ως φορείς του ιού των Ανδεων.
Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής έχει εστιάσει την έρευνά του στην πόλη Ουσουάια, αν και δεν έχει ακόμη αποστείλει ομάδα υγειονομικών. Επιστήμονες από το κρατικό Ινστιτούτο Malbrán σχεδιάζουν να ταξιδέψουν στην Ουσουάια «τις επόμενες ημέρες», αναφέρεται σε σχετική δήλωση.
Πηγή: Associated Press/kathimerini.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr