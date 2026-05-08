Υπό την Αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων το 14ο Regional Growth Conference (RGC) 2026 το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως 21 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, γνωστοποιείται με ανακοίνωση η οποία συνεχίζει ως εξής:

"Η απόφαση αυτή του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Μ. Κακλαμάνη αποτελεί τιμή για τη διοργάνωση του 14ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το υψηλό κύρος του κορυφαίου αντιπροσωπευτικού θεσμού της Ελλάδας, της Βουλής των Ελλήνων, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του έργου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη που είναι και ο βασικός στόχος του Συνεδρίου.

Ενισχύει σημαντικά τη στρατηγική για την Ανάπτυξη όλων των επιπέδων όπως έχει σχεδιαστεί στις ενότητες του τριήμερου RGC.

Οικονομία, θεσμικό και δημοσιονομικό πλαίσιο, εκπαίδευση, τεχνολογία, χρηματοδοτήσεις, καινοτομία, τοπική αυτοδιοίκηση,

με τη συμμετοχή, τις προσεγγίσεις, τις απόψεις και τις ομιλίες των πιό επιδραστικών προσωπικοτήτων.

