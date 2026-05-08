Περιφέρεια: Ο ΟΣΕ ενέκρινε την παραχώρηση του δρόμου παράλληλα της γραμμής στο Μονοδένδρι

"Μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την περιοχή επιφύλαξε η τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. των «Σιδηροδρόμων Ελλάδος Μ.Α.Ε.», καθώς ο ΟΣΕ ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαϊμη για την παραχώρηση του χώρου παράλληλα της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Μονοδενδρίου του Δήμου Πατρέων, ως διέξοδος διαφυγής, σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών".

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζει:

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 30 Απριλίου 2026 αποφασίστηκε ομόφωνα την έγκριση παραχώρησης του εν λόγω χώρου, ο οποίος ανήκει στη ζώνη απαλλοτρίωσης των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έτσι ανοίγει ο δρόμος για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν δράσεις Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή.



«Είναι κάτι το οποίο καταρχήν ικανοποιεί το πάγιο αίτημα του προέδρου, Γιάννη Κοζιώρη και των κατοίκων της περιοχής του Μονοδενδρίου και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα θα μας επιτρέψει να εντάξουμε το σημείο στον σχεδιασμό μας για την Πολιτική Προστασία. Οφείλω να πω ότι η ανταπόκριση του τ. προέδρου ΟΣΕ Γιάννη Γραμματίδη όσο και του σημερινού Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ Χρήστου Παληού και των συνεργατών του ήταν άμεση και αποτελεσματική» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, προσθέτοντας πως ο ίδιος απέστειλε ήδη ευχαριστήρια επιστολή στον κ. Παληό και τα μέλη του Δ.Σ. γιατί με την ικανοποίηση του αιτήματος της Περιφέρειας «επέδειξαν την υπευθυνότητα με την οποία ασκούν τα καθήκοντά τους, αλλά και την διάθεση συνεργασίας με τους Φορείς της Αυτοδιοίκησης για επίλυση ζητημάτων όπως το συγκεκριμένο».

