Δέκα τα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης από Δυτ. Αχαΐα και Ηλεία

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της περιοχής, καθώς μετά τον θάνατο του 20χρονου από λεπτοσπείρωση, επιβεβαιώθηκαν δέκα κρούσματα φυματίωσης σε εργάτες γης από Δυτ. Αχαΐα και Ηλεία.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Όπως αποκάλυψε η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, σε ραδιοφωνική εκπομπή στην Πάτρα, πραγματοποιήθηκε ήδη έκτακτη σύσκεψη στην 6η ΥΠΕ με τη συμμετοχή του ΕΟΔΥ. Οι αρχές ξεκινούν άμεσα τη διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών των νοσούντων και τη χορήγηση προληπτικής φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται.

Στόχος της κινητοποίησης είναι ο περιορισμός της διασποράς της νόσου και η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, με τους ειδικούς να δίνουν έμφαση στον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν νέων περιστατικών στους καταυλισμούς των εργατών.

