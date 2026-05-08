Travel West Forum 2026: Με ισχυρό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε το κορυφαίο συνέδριο για τον τουρισμό - Ηχηρές παρεμβάσεις και στρατηγικά μηνύματα για το μέλλον-ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντικές προσωπικότητες και καίριες παρεμβάσεις για το μέλλον της τουριστικής ανάπτυξης στη Δυτική Ελλάδα
Το Travel West Forum, το μεγάλο και καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά, στο Royal, διευρύνοντας τους ορίζοντές του και θέτοντας στο επίκεντρο το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή.
Έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και προοπτικής, το φετινό συνέδριο εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, όπως οι βιώσιμες πρακτικές, η αναβάθμιση των υποδομών, η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η ανάγκη χάραξης μιας ενιαίας, στρατηγικής και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τον τουρισμό.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από το thebest.gr, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στη διοργάνωση συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Μεταξύ των ομιλητών ξεχώρισαν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο δημοσιογράφος και Ambassador Δήμου Μεσολογγίου Νίκος Αλιάγας, ο Δημήτριος Μάντζος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Διονύσης Τεμπονέρας καθώς και δεκάδες ακόμη εκλεκτοί ομιλητές, προσδίδοντας κύρος και βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου.
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναδείχθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Δυτικής Ελλάδας, όπως η εκτεταμένη ακτογραμμή, οι βραβευμένες παραλίες, η πρόσβαση σε κοντινά νησιά, το πλούσιο φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά τοπόσημα και η έντονη πολιτιστική ταυτότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο ναυτικός, ο αθλητικός, ο συνεδριακός, ο θρησκευτικός, ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός.
Το Travel West Forum 2026 ανέδειξε την ανάγκη για ένα σύγχρονο, ήπιο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα τον διάλογο, τη συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων και κοινωνίας.
Το συνέδριο επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως μια ουσιαστική πλατφόρμα διαλόγου και φιλοδοξεί να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας, τοποθετώντας την περιοχή δυναμικά στον διεθνή χάρτη του ποιοτικού και υψηλής αξίας εναλλακτικού τουρισμού.
Travel West Forum 2026: Καρέ καρέ η μεγάλη συνάντηση για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
