Travel West Forum 2026: Με ισχυρό αποτύπωμα ολοκληρώθηκε το κορυφαίο συνέδριο για τον τουρισμό - Ηχηρές παρεμβάσεις και στρατηγικά μηνύματα για το μέλλον-ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το Travel West Forum, το μεγάλο και καινοτόμο συνέδριο για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία για τρίτη συνεχή χρονιά, στο Royal, διευρύνοντας τους ορίζοντές του και θέτοντας στο επίκεντρο το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή.

Έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και προοπτικής, το φετινό συνέδριο εστίασε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, όπως οι βιώσιμες πρακτικές, η αναβάθμιση των υποδομών, η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και η ανάγκη χάραξης μιας ενιαίας, στρατηγικής και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τον τουρισμό.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το thebest.gr, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Μεταξύ των ομιλητών ξεχώρισαν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο δημοσιογράφος και Ambassador Δήμου Μεσολογγίου Νίκος Αλιάγας, ο Δημήτριος Μάντζος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Διονύσης Τεμπονέρας καθώς και δεκάδες ακόμη εκλεκτοί ομιλητές, προσδίδοντας κύρος και βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης.

