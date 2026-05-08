Συνελήφθη άνδρας στο Αίγιο για παράνομη οπλοκατοχή

Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Αιγιαλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Ειδικότερα, οι αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα στην οικία και σε αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα

περίστροφο,ένα ξύλινο γκλοπ μήκους -60- εκατοστών και ένα μαχαίρι. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη

Έδρα Αιγίου).