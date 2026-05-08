Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Προσεχείς εκδηλώσεις και δράσεις

Φοιτητικό Bazaar Βιβλίου | Έως -70% | 4-22.05.2026 Οι Εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών σας προσκαλούν στο Φοιτητικό Bazaar Βιβλίου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 22 Μαΐου 2026, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (1ος όροφος). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών μπορούν να αποκτήσουν όλους τους τίτλους των Εκδόσεων με εκπτώσεις έως και -70%. Οι εκδόσεις του Πανεπιστημίου Πατρών σας περιμένουν για να τις γνωρίσετε από κοντά και να επωφεληθείτε από τις ειδικές προσφορές.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/foititiko-bazaar-vivliou-eos-70-4-22-maiou-2026/



Ομιλία με τίτλο «Εξέλιξη της Νευρομηχανικής του Εγκεφάλου: Από την Αποκωδικοποίηση της Εγκεφαλικής Δυναμικής στην Κατευθυνόμενη Νευροπλαστικότητα» | 08.05.2026, 15:00 Την Παρασκευή 8/5/2026 στις 3μμ, στην Αίθουσα Γ του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κ. Αναστάσιος (Τάσος) Μπεζεριάνος, Μέλος ΔΕΠ του Εργαστηρίου Διαδραστικών Τεχνολογιών του ΤΗΜΤΥ, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, θα εκφωνήσει ομιλία στo πλαίσιo των εκδηλώσεων «CEID Seminar & Social Hour» με τίτλο: Εξέλιξη της Νευρομηχανικής του Εγκεφάλου: Από την Αποκωδικοποίηση της Εγκεφαλικής Δυναμικής στην Κατευθυνόμενη Νευροπλαστικότητα. Αναλυτικές πληροφορίες για το θέμα της παρουσίασης, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:https://www.upatras.gr/exelixi-tis-nevromichanikis-tou-egkefalou-apo-tin-apokodikopoiisi-tis-egkefalikis-dynamikis-stin-katefthynomeni-nevroplastikotita-08-05-2026/

Βραδιές Μουσείου: Συνομιλώντας με τα «Ζώα» | 08.05.2026, 17:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/vradies-mouseiou-synomilontas-me-ta-zoa-08-05-2026/

Από την ευαισθητοποίηση στη δράση: Το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Πατρών ξεδιπλώνει ένα πρόγραμμα για όλους και όλες | 13.05.2026 Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 το 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης, στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού, κα Ελένη Αλμπάνη. Αναλυτικές πληροφορίες για το εμπλουτισμένο πρόγραμμα του Φεστιβάλ, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/apo-tin-evaisthitopoiisi-sti-drasi-to-2o-festival-isotimis-prosvasis-sto-panepistimio-patron-xediplonei-ena-programma-gia-olous-kai-oles-13-05-2026/ Η παρουσία του ρομπότ «Σοφία» αποτελεί ένα από τα κορυφαία σημεία του Φεστιβάλ, μεταξύ των λοιπών δράσεων. Για πρώτη φορά έρχεται στην Πάτρα. Παρακολουθήστε το μήνυμά της για τη συμμετοχή της στο 2ο Φεστιβάλ Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών: https://www.youtube.com/watch?v=udsS6SXa5e0

Διοργάνωση δράσης αιμοδοσίας από τη φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών «Φλέβα Ζωής» σε συνεργασία με τη φοιτητική ομάδα Σ.Φ.Φ.Ε. | 14.05.2026 | 10:00-13:00 Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θαλασσαιμίας 08/05 και ενόψει της θερινής περιόδου, κατά την οποία οι ανάγκες για αίμα αυξάνονται σημαντικά ενώ τα αποθέματα μειώνονται, καλούμε όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στην εθελοντική αιμοδοσία, προσφέροντας ένα πολύτιμο δώρο ζωής στους συνανθρώπους μας. Η τακτική επάρκεια αίματος είναι ζωτικής σημασίας για τους πάσχοντες από θαλασσαιμία, αλλά και για κάθε ασθενή που χρειάζεται μετάγγιση. Με μια απλή πράξη αλληλεγγύης και ανθρωπιάς μπορούμε όλοι να συμβάλουμε ώστε κανείς να μη στερηθεί το αίμα που έχει ανάγκη. Έτσι , έχετε την επιλογή, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών και της εθελοντικής ομάδας Φλέβα Ζωής μαζί με τη φοιτητική ομάδα Σ.Φ.Φ.Ε., την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00-13:00 στον χώρο του Αμφιθεάτρου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου να γίνετε εθελοντές αιμοδότες και να βοηθήσετε τον συνάνθρωπό σας με μοναδικό κόστος λίγα λεπτά από τον χρόνο σας. Ο Σύλλογος Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδος (Σ.Φ.Φ.Ε.) αποτελεί μια πρωτοβουλία φοιτητών Φαρμακευτικής που γεννήθηκε στην Πάτρα το 2014 με αφορμή το ερώτημα «Μετά το πτυχίο τι;».

Σκοπός του είναι να παρουσιάσει στους εν δυνάμει κατόχους ενός πτυχίου Φαρμακευτικής τις επαγγελματικές δυνατότητες που τους δίνονται, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν, τις κινήσεις στις οποίες έχουν ήδη προβεί επαγγελματίες του χώρου και που ένας αυριανός Φαρμακοποιός μπορεί να μιμηθεί, να καταργήσει ή να βελτιώσει. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορίες για την ομάδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Η δράση αυτή χορηγείται από το Πανεπιστήμιο Πατρών.



Επίσημη παρουσίαση του Δ.Π.Μ.Σ. «Προηγμένες Τεχνολογίες στην Αεροναυπηγική» |14.05.2026, 10:00 Την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 10.00 στην Αίθουσα "Ρήγας Φεραίος" στο Πολεμικό Μουσείο Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες στην Αεροναυπηγική» (Advanced Technologies in Aeronautics). Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/episimi-parousiasi-tou-d-p-m-s-proigmenes-technologies-stin-aeronafpigiki/ Αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-eisagogi-metaptychiakon-foititon-sto-dpms-tou-tmimatos-michanologon-kai-aeronafpigon-michanikon-me-titlo-%c2%a8proigmenes-technologies-stin-aeronafpigiki-a-2/



Καινοτόμες λύσεις στις βυθομετρικές αποτυπώσεις με χρήση πλωτών, εναέριων και δορυφορικών τεχνολογιών | 14.05.2026, 10:00 Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Εργαστήριο Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών, σε συνεργασία με την εταιρία METRICA συν-διοργανώνουν την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 ημερίδα με θέμα: «Καινοτόμες λύσεις στις βυθομετρικές αποτυπώσεις με χρήση πλωτών, εναέριων και δορυφορικών τεχνολογιών». Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά για την καλύτερη οργάνωση οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: Ημερίδα: Καινοτόμες λύσεις στις βυθομετρικές αποτυπώσεις – Fill out form Αναλυτικές πληροφορίες για την ημερίδα καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/kainotomes-lyseis-stis-vythometrikes-apotyposeis-me-chrisi-ploton-enaerion-kai-doryforikon-technologion-14-05-2026/

Διαδικτυακό Σεμινάριο για την Επαγγελματική Παρουσία στα Κοινωνικά Δίκτυα από το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας με τη συμμετοχή της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος |14.05.2026, 12:00 Το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με συμμετοχή της Χ.Ε.Ν. Ελλάδος, με τίτλο: «Χτίσε την επαγγελματική σου παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα με ασφάλεια & στρατηγική». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00-13:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom και απευθύνεται στους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους αποφοίτους του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο να κατανοήσουν τον ρόλο της ψηφιακής παρουσίας στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας και να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες για τη δημιουργία μίας σύγχρονης και υπεύθυνης ψηφιακής εικόνας. Μέσα από μία διαδραστική προσέγγιση και παραδείγματα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν με ποιόν τρόπο η παρουσία τους στα ψηφιακά μέσα επηρεάζει τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. Παράλληλα, θα αναλυθούν στρατηγικές για τη προβολή του επαγγελματικού τους προφίλ χωρίς υπερέκθεση με ισορροπία και συνέπεια, καθώς και κρίσιμα ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα πνευματικά δικαιώματα στα ψηφιακά μέσα. Τις θεματικές ενότητες θα αναπτύξουν η Νικόλ Αμβροσιάδου M.Sc, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας,Υπεύθυνη του Femina Career Lab, της ΧΕΝ Ελλάδος και η Πένυ Τσώνη, Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω, Νομική Σύμβουλος Κοινωνικής Υπηρεσίας & Συντονίστρια Δράσεων Εξειδικευμένων Υπηρεσιών της ΧΕΝ Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή, ακολουθήστε τον σύνδεσμο: https://career.upatras.gr/diadiktyako-seminario-gia-tin-epaggelmatiki-paroysia-sta-koinonika-diktya-apo-grafeio-diasyndesis

Υπεύθυνος Έργου: Παρασκευάς Γεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής,

Ε-mail: [email protected] Υποέργο 2: «Γραφείο Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας Πανεπιστημίου Πατρών» - Πράξη «Υπηρεσίες Υποστήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας» με Κωδικό ΟΠΣ 6018184 στη Δράση του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Τιμητική Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών «Από το Μεσολόγγι της Μνήμης στην Ελληνική Χορευτική Παράδοση», Στο πλαίσιο των «Πολιτιστικών 2026» του Πανεπιστημίου Πατρών | 17.05.2026, 19:30 Ο Σύλλογος Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών (Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.) με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την πραγματοποίηση της φετινής του μεγάλης παραδοσιακής μουσικοχορευτικής εκδήλωσης, αφιερωμένης κατά μεγάλο μέρος στα 200 χρόνια από τις πολιορκίες και την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο: «Από το Μεσολόγγι της Μνήμης στην Ελληνική Χορευτική Παράδοση» και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στις 7:30 μ.μ., στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Αναλυτικές πληροφορίες για την εκδήλωση, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/timitiki-paradosiaki-mousikochoreftiki-ekdilosi-sto-synedriako-kai-politistiko-kentro-tou-panepistimiou-patron-apo-to-mesolongi-tis-mnimis-stin-elliniki-choreftiki-paradosi-sto-plaisio-to/

Διεθνές συνέδριο "Πολυφαρμακία και Εξατομικευμένη Ιατρική"| 21-23.05.2026 Σας ενημερώνουμε για την διοργάνωση, για πρώτη φορά στην Πάτρα, του διεθνούς συνεδρίου 2026 Golden Helix Summer School που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Φαρμακευτικής, στο αμφιθέατρο «Παύλος Κορδοπάτης», 21-23 Μαΐου 2026.

Το θέμα του συνεδρίου 2026 Golden Helix Summer School θα είναι «Πολυφαρμακία και Εξατομικευμένη Ιατρική» και θα περιστρέφεται γύρω από τον αντίκτυπο της γονιδιωματικής στην πολυφαρμακία, καθώς και τη Φαρμακογονιδιωματική, την Πληροφορική του Γονιδιώματος, τη Φαρμακογονιδιωματική στη Δημόσια Υγεία και την οικονομική αξιολόγηση σε θεραπευτικές παρεμβάσεις καθοδηγούμενες από το γονιδίωμα. Αναλυτικές πληροφορίες για το Διεθνές Συνέδριο, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/polyfarmakia-kai-exatomikevmeni-iatriki-21-23-05-2026/



Πανεπιστήμιο Πατρών | Welcome UP Fest 2026 | Save the dates