Θεόδωρος Λουλούδης στο Travel West Forum 2026: Χρειάζεται ισχυρός συντονιστικός φορέας για τον τουρισμό

Την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου και εφαρμόσιμου στρατηγικού σχεδίου για την τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας ανέδειξε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης, κατά την τοποθέτησή του στο Travel West Forum.

Ο κ. Λουλούδης συνεχάρη τους διοργανωτές για την καθιέρωση του θεσμού, επισημαίνοντας ότι η Αχαΐα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως το χιονοδρομικό κέντρο, τους μοναδικούς φυσικούς πόρους, τη γαστρονομία, τα τοπικά κρασιά, το Πατρινό Καρναβάλι, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης θρησκευτικού, πολιτιστικού και θαλάσσιου τουρισμού.

Παράλληλα, στάθηκε στις σοβαρές προκλήσεις που εξακολουθούν να περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, αναφερόμενος στις ελλείψεις υποδομών και προσβασιμότητας, όπως τα ζητήματα με τον Οδοντωτό, το αεροδρόμιο του Αράξου, το σιδηροδρομικό δίκτυο και τη συνολική ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, στάθηκε στις προσπάθειες προσέλκυσης της κρουαζιέρας στην Πάτρα, σημειώνοντας ότι το Επιμελητήριο Αχαΐας επενδύει σταθερά προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο μέσω μελετών όσο και μέσα από πρακτικές πρωτοβουλίες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τη διοργάνωση της πρώτης έκθεσης “Agrofood and Drink Patras Expo”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 5, 6 και 7 Ιουνίου και θα αναδείξει τις επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας υπογράμμισε επίσης ότι η Δυτική Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ενός συγκροτημένου και βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, ενώ αναφέρθηκε και στην ανάγκη καλλιέργειας κουλτούρας φιλοξενίας στην περιοχή, στοιχείο που –όπως τόνισε– αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό επιτυχημένων τουριστικών προορισμών.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Λουλούδης επισήμανε την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού συντονιστικού φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την υλοποίηση μιας ενιαίας στρατηγικής για τον τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, ώστε η περιοχή να μπορέσει να αποκτήσει μεθοδικά και μετρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα της τουριστικής ανάπτυξης.