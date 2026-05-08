Λευκάδα: Πληροφορίες για μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο θαλάσσιο drone

Στο θαλάσσιο drone που βρέθηκε χθες (7/5) στη Λευκάδα και προκάλεσε πληθώρα ερωτημάτων- εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το drone, το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής, εξετάζεται εάν είχε ως πιθανό στόχο ρωσικό πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Οι Αρχές αναλύουν όλα τα δεδομένα για να διαπιστώσουν τα ακριβή του χαρακτηριστικά και την πορεία που ακολούθησε πριν εντοπιστεί από ψαράδες σε θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας