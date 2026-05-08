Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Λευκάδα: Πληροφορίες για μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στο θαλάσσιο drone

Λευκάδα: Πληροφορίες για μεγάλη ποσότητα...

Τι εξετάζεται

Στο θαλάσσιο drone που βρέθηκε χθες (7/5) στη Λευκάδα και προκάλεσε πληθώρα ερωτημάτων- εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Το drone, το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής, εξετάζεται εάν είχε ως πιθανό στόχο ρωσικό πλοίο που βρισκόταν στην περιοχή, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο αστυνομικός συντάκτης του Mega, Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Οι Αρχές αναλύουν όλα τα δεδομένα για να διαπιστώσουν τα ακριβή του χαρακτηριστικά και την πορεία που ακολούθησε πριν εντοπιστεί από ψαράδες σε θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας

Ειδήσεις Τώρα

Ανταλλαγές πυρών ΗΠΑ-Ιράν - Ντ. Τραμπ: Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός

Μ. Χρυσοχοΐδης: Έρχεται πλήρης απαγόρευση των ηλεκτρικών πατινιών για ανηλίκους

Γερμανία: Συναγερμός για ομηρία σε τράπεζα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Drone Λευκάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["Drone","\u039b\u03b5\u03c5\u03ba\u03ac\u03b4\u03b1"]
830327
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις