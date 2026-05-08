Γιώργος Κώτσηρας στο Travel West Forum 2026: Αυτοκινητόδρομος Πατρών-Πύργου, ανάπλαση λιμένα και φορολογικά κίνητρα για τον τουρισμό

Με συγκεκριμένες αναφορές σε έργα και πολιτικές που αφορούν άμεσα τη Δυτική Ελλάδα, παρενέβη στο Travel West Forum 2026 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, σκιαγραφώντας το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να αναπτυχθεί ο τουρισμός της περιοχής και της χώρας συνολικά.

Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του, τρία έργα που αναμένεται να μεταμορφώσουν το τουριστικό προφίλ της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η ολοκλήρωση του Αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης του τουρισμού για το σύνολο της περιοχής, ανοίγοντας νέους δρόμους προσβασιμότητας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάπλαση του πρώην Λαδόπουλου και στο Master Plan για τον παλαιό λιμένα της Πάτρας, δύο παρεμβάσεις που μπορούν να αναδείξουν την πόλη ως σύγχρονο τουριστικό προορισμό.

Κρίσεις, φορολογικά κίνητρα και στρατηγική αντιμετώπιση

Ο κ. Κώτσηρας στάθηκε στις διαδοχικές κρίσεις που δοκίμασαν τον τουρισμό τα τελευταία χρόνια, την πανδημία, την ενεργειακή κρίση του 2022 και τις σημερινές επιπτώσεις από τις διεθνείς συγκρούσεις, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπισή τους απαιτεί στοχευμένες δράσεις και μείωση της φορολογίας, ώστε να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις, ομαλότερη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας.

Βιωσιμότητα, ψηφιακή αναβάθμιση και 12 μήνες τουρισμός

Σε ευρύτερο επίπεδο, ο Υφυπουργός μίλησε για την ανάγκη βιώσιμων πρακτικών, διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ψηφιακής αναβάθμισης, στοιχεία που θεωρεί απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποδεχτεί η χώρα τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών. Ως στρατηγική προτεραιότητα ανέδειξε την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 12 μήνες, μέσα από μια μακροπρόθεσμη και συνεκτική πολιτική που θα αξιοποιεί συνεργασίες και θα θωρακίζει την περιοχή απέναντι σε κάθε επόμενη κρίση.