Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Χιλιάδες αιτήσεις από μη δικαιούχους - Μέχρι και από... εισοδηματίες με 80.000 τον χρόνο

Στην τελική ευθεία o Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027 της ΔΥΠΑ, τα επόμενα 24ωρα αναμένονται τα προσωρινά αποτελέσματα.

Όπως έκανε γνωστό η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, περίπου 800.000 αιτήσεις κατατέθηκαν φέτος για τα vouchers διακοπών, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 18 Μαΐου.

Κοινωνικός Τουρισμός: Χιλιάδες αιτήσεις από μη δικαιούχους

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σχεδόν 11.000 αιτήσεις προέρχονται από πολίτες με εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ, οι οποίοι δεν πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η ίδια απηύθυνε έκκληση προς όσους γνωρίζουν ότι δεν είναι δικαιούχοι να μην προχωρούν σε αιτήσεις ή ενστάσεις.

Όπως τονίζει, κάθε ένσταση εξετάζεται ξεχωριστά, κάτι που μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τη διαδικασία.

Τα προσωρινά αποτελέσματα και οι ενστάσεις

Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων και Ωφελουμένων, οι πίνακες αποκλειομένων και η αναλυτική μοριοδότηση των αιτήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δουν στοιχεία όπως τον αριθμό αίτησης, κρυπτογραφημένα στοιχεία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, τα μόρια ανά κριτήριο, τη συνολική βαθμολογία, τη σειρά κατάταξης, τα ωφελούμενα μέλη, καθώς και το αν εγκρίνεται ή όχι η επιταγή κοινωνικού τουρισμού.

Μετά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων θα ακολουθήσει η διαδικασία ενστάσεων και στη συνέχεια θα εκδοθούν τα οριστικά αποτελέσματα.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που καταβάλλουν εισφορές υπέρ ανεργίας, καθώς και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Βασικό κριτήριο αποτελεί και το οικογενειακό εισόδημα του 2024, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν και μέλη της οικογένειας του δικαιούχου, όπως σύζυγοι και παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών.

Τέλος, προβλέπεται συμμετοχή και για προστατευόμενα τέκνα μεγαλύτερης ηλικίας ή Άτομα με Αναπηρία, καθώς και για συνοδούς ΑμεΑ.