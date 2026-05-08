Στο «κόκκινο» η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΙΟΒΕ

Υποχώρησε τον Απρίλιο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, κλείνοντας στις 105,7 μονάδες, από 106,8 μονάδες τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η υποχώρηση αυτή προέρχεται από την εξασθένιση των προσδοκιών στη βιομηχανία όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώθηκε στις -19,4 μονάδες στην ΕΕ και στις -20,6 στην Ευρωζώνη. Πτωτικά κινήθηκαν οι προβλέψεις για τη γενική κατάσταση της οικονομίας στην ΕΕ και στην Ευρωζώνη, ενώ οι προβλέψεις για αγορές τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, υποχώρησαν σε αμφότερες τις ζώνες.

Τι πιστεύουν οι Έλληνες

Οι εκτιμήσεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους σε διάστημα ενός χρόνου εξασθένισαν σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες καταναλωτές, παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνοντας ακόμη πιο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ εξασθενεί η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές, καθώς και η πρόθεση για αποταμίευση.

Οι εκτιμήσεις για τη «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας φαίνεται να είναι δυσοίωνες καθώς στην έναρξη της θερινής περιόδου, οι κλάδοι που σχετίζονται άμεσα με τον Τουρισμό ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από τις εξελίξεις, με γενικότερες συνέπειες στην ελληνική οικονομία καθώς τα έσοδα από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα του ακαθάριστου προϊόντος της χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, το γενικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο. Νέες πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη εμφανιστεί, επηρεάζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με πολλούς κλάδους να αντιμετωπίζουν άμεσα τις σχετικές επιπτώσεις. Η αβεβαιότητα ως προς τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ επηρεάζει κρίσιμα την αγορά πετρελαίου, γεγονός που αποτυπώνεται στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών στις αγορές ενέργειας.

Στο Λιανικό Εμπόριο, οι δείκτες διαμορφώθηκαν στις -7,6 μονάδες στην ΕΕ και στις -9,9 στην Ευρωζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα εξασθενούν σε αμφότερες τις ζώνες, όπως και οι προβλέψεις για τις πωλήσεις σε ΕΕ και Ευρωζώνη, με τα αποθέματα να κλιμακώνονται και στις δύο περιοχές.

Η ευρύτερη ανακατάταξη δυνάμεων, οικονομικά και γεωπολιτικά, με κύρια αφετηρία πολιτικές των ΗΠΑ εδώ και ένα έτος, δοκιμάζει τις οικονομίες. Το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η νέα κρίση στην Μέση Ανατολή, και ιδίως εάν η προσωρινή εκεχειρία οδηγήσει σε εξομάλυνση ή νέα ανάφλεξη, θα είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση του οικονομικού κλίματος το προσεχές διάστημα.