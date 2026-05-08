Πάτρα: Έκλεψε χρήματα από την τσάντα φίλης της- Την "πρόδωσε" η κάμερα

Σύλληψη για κλοπή
Συνελήφθη, στις 06-05-2026 το απόγευμα στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μία ημεδαπή γυναίκα, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, η κατηγορούμενη, ενώ βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μαζί με φίλη της, εκμεταλλεύτηκε την ολιγόλεπτη απουσία της τελευταίας και αφαίρεσε από την τσάντα της το χρηματικό ποσό των -180 -ευρώ.
Η πράξη της καταγράφηκε από το βιντεοληπτικό κύκλωμα του καταστήματος, η επισκόπηση του οποίου επιβεβαίωσε την διάπραξη της κλοπής.
