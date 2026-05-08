Χρήστος Μπούρας στο Travel West Forum 2026: Το μεγαλύτερο Συνεδριακό Κέντρο στη Δυτική Ελλάδα ανακαινίζεται και αλλάζει τα δεδομένα

Σειρά σημαντικών ανακοινώσεων έκανε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, από το βήμα του Travel West Forum 2026, με κεντρικό μήνυμα ότι το Πανεπιστήμιο δεν είναι απλώς ακαδημαϊκός θεσμός, είναι ενεργός συμμέτοχος στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Η πιο εντυπωσιακή είδηση ήρθε από τον χώρο των υποδομών. Ο κ. Μπούρας ανακοίνωσε πρόγραμμα πλήρους ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης του Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, του μεγαλύτερου στη Δυτική Ελλάδα. Το έργο χρηματοδοτείται με 4,5 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ παράλληλα τρέχει εργολαβία 500.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο για τον περιβάλλοντα χώρο. Ο διαγωνισμός αναμένεται να βγει σύντομα. «Μετά από δύο χρόνια, η περιοχή θα αποκτήσει ένα διαμάντι», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης, υπογραμμίζοντας ότι ο χώρος θα είναι διαθέσιμος για μεγάλα συνέδρια, συναυλίες και κάθε δραστηριότητα που υπηρετεί τον τουρισμό και τον πολιτισμό.

Νέο μεταπτυχιακό Τουρισμού και ξενόγλωσση Ιατρική

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ο κ. Μπούρας ανακοίνωσε την κατάθεση αίτησης στην ΕΘΑΑΕ (Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης) για εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Τουρισμού, με πρακτική άσκηση στην Αιγιάλεια, σε συνεργασία με τον στρατηγικό εταίρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Παράλληλα, έδωσε το χρονοδιάγραμμα για το ξενόγλωσσο Τμήμα Ιατρικής, που ιδρύθηκε επισήμως την Πέμπτη από την ΕΘΑΑΕ, και θα υποδεχτεί τους πρώτους φοιτητές του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Welcome to UP και Patras IQ: Πρότυπα που κοιτούν διεθνώς

Ο Πρύτανης αναφέρθηκε και σε δύο θεσμούς που ήδη σφραγίζουν την ταυτότητα της Πάτρας. Το φεστιβάλ «Welcome to UP», ένα πρότυπο καλωσορίσματος για τα ελληνικά δεδομένα, που για τέσσερις ημέρες κινητοποιεί ολόκληρη την περιοχή για να υποδεχτεί 5.000 πρωτοετείς φοιτητές. Και το Patras IQ, η μεγάλη έκθεση καινοτομίας, για την οποία ο κ. Μπούρας εξέφρασε την πρόθεση διεθνοποίησής της, μέσα από συνεργασίες με τοπικούς και υπερτοπικούς φορείς.